Machtspiele bei Österreichs "Sport- Apparatschiks"

Warum es um Österreichs Sport schlecht bestellt ist (zwei Olympia- Desaster in Folge, keine tägliche Turnstunde, null Bewegung in den Kindergärten), hat leider neben dem schlechten Stellenwert in der Gesellschaft auch viele andere Gründe. Mitunter auch in der Organisation des Sports selbst, also hausgemachte. Wie jetzt die BSO- Wahl bewies. Die Ernennung von Rudi Hundstorfer zum Präsidenten wurde in Sportkreisen gutgeheißen, aber unglaublich ist, dass der ÖSV in Zukunft in keinem BSO- Gremium mehr vertreten ist. Präsident Peter Schröcksnadel: "Neid ist scheinbar wichtiger als Erfolg!"