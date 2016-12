Macht Barca Messi zum bestbezahltesten Fußballer?

Schon länger strebt der spanische Meister eine Vertragsverlängerung mit dem Ausnahmekönner an. "Leo Messi ist der beste Spieler der Geschichte und wir möchten, dass er bei uns bleibt", schwärmt Barca- Präsident Josep Maria Bartomeu.

Der Vertrag des Argentiniers läuft im Sommer 2018 aus. Nachdem der Verein bereits die Kontrakte mit Neymar und Luis Suarez bis 2021 verlängert hat, will man nun auch Messi langfristig an sich binden - und das mit einem lukrativen Angebot. Barca möchte den Superstar zum bestbezahltesten Fußballer der Welt machen. Derzeit verdient Messis Landsmann Ezequiel Lavezzi, der in China unter Vertrag steht, mit einem Jahresgehalt von 30 Millionen am meisten. "Auch, wenn ich nicht über Zahlen sprechen will, ist es nur logisch, dass, wenn er der Beste der Welt ist, sich das auf allen Ebenen widerspiegeln sollte", schildert Bartomeu, "Messi ist hier zu Hause. Ich denke er weiß, dass Barcelona der beste Ort für ihn ist!"

Mega- Angebot aus China

