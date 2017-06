M- 346 - ein Kampfjet, den wir uns leisten könnten

Astronomische 80.000 Euro verschlingt mittlerweile eine einzige Flugstunde eines Eurofighters. "Insgesamt kosten uns der militärische Betrieb und die Pilotenausbildung rund 100 Millionen Euro im Jahr", nennt Luftwaffenchef Brigadier Karl Gruber eine weitere alarmierende Zahl.

Airchief Brigadier Gruber arbeitet an einer Lösung für die teure Luftraumüberwachung. Foto: Christoph Matzl

Eine himmelhohe Finanzbelastung für das Militär, die bei Minister Doskozil die Alarmglocken schrillen hat lassen. Zumal in nur drei Jahren auch die rot- weiß- rote "SAAB- 105- Uralt- Flotte" ihre Zulassung verliert. 2020 bleiben dann auch die letzten 20 der 1970 angeschafften 40 "Schwedenbomber" - die Hälfte davon ist abgestürzt oder technisch bereits tot - für immer am Boden.

Foto: Christoph Matzl

Luftraumüberwachung muss viel effizienter sein

Wie berichtet, hat der SPÖ- Minister darauf reagiert und eine Sonderkommission eingesetzt. Experten sollen ihm bis Ende Juni vernünftige Alternativen zum derzeitigen Eurofighter- Steuergeldverbrennungs- System präsentieren. "Ich bekenne mich zu hundert Prozent zur Aufgabe der Luftraumüberwachung. Aber sie muss wirtschaftlich viel effizienter werden", so die klare Ansage des Verteidigungschefs.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil mit Airchief Brigadier Gruber Foto: Christoph Matzl

Die "Krone", die von Anfang an - wie Millionen Österreicher - gegen den Ankauf des "(T)euro- Fighters" war, absolvierte deshalb einen Lokalaugenschein in einer italienischen Luftwaffenschmiede in Venegono bei Mailand sowie auf der Luftwaffenbasis in Lecce- Galatina.

Mit dem Victory-Zeichen signalisiert der Pilot einer italienischen M-346 sein Vertrauen in den Jet. Foto: Christoph Matzl

Mit Donnerdröhnen heben bei unserem Besuch am Stiefelabsatz Italiens jene Jets im Stundentakt ab, die sich Österreich leisten könnte. Der Stückpreis ist noch völlig offen, geheim und hängt von vielen Faktoren ab. Er dürfte bei 35 Millionen Euro liegen. Allerdings könnten diese Flugzeuge, dank professioneller Schulungs- und virtueller Simulationssysteme jene Wahnsinnssummen, die Österreichs Steuerzahler für seine Luftwaffen- Piloten berappt, erheblich senken.

"Eine Flugstunde mit einem unserer Kampfjettrainer M- 346 kostet etwa 10.000 Euro", nennt Pierpaolo Spera, Marketingchef der Hightech- Flugzeugschmiede "Leonardo", eine transparente Zahl - eine Trainingsstunde ist also um ein Achtel dessen zu haben, was für eine Lehrstunde im Eurofighter zu zahlen ist.

Professionelle Startvorbereitungen für den Master auf der Militärbasis in der Provinz Lecce. Foto: Christoph Matzl

"Ein Riesenvorteil unserer Maschinen besteht darin, dass unsere 'Master' wie wir sie nennen, von zwei Piloten - also einem Trainer und einem Schüler - geflogen werden können", so der Stützpunktkommandant. Ein Blick ins Cockpit reicht, und jedem ist sofort klar, welche Sicherheit ein Fluglehrer im Rücken bietet: Die gleiche, wie ein Fahrlehrer bei der Führerscheinausbildung.

Hightech-Simulation verbindet Piloten am Boden mit Kollegen in der Luft. Foto: Christoph Matzl

Eurofighter wie Ferrari, "Master" gleicht Porsche

So drängt sich die Frage auf, wie ein "Master" im Vergleich zum Eurofighter als Sportwagen ausfallen würde. "Wie ein Porsche zum Ferrari. Nahe Ziele erreicht der Master nur Sekunden später", so Testpilot Mauro aus Neapel. Er fliegt beide Typen, kennt beide.

Und wie beim Autokauf fragt der Reporter zuletzt nach dem Hauptargument, das für den Azzurro- Jettrainer spricht. "Mit unserer Maschine übernehmen wir auch den Luftpolizeidienst: Wir kontrollieren kleine Maschinen, Helikopter, Ballone, Drohnen etc. also Fluggeräte, die Terroristen einsetzen", so die Antwort.

Offenheit und Transparenz auch beim Interview mit dem Kommandanten. Foto: Christoph Matzl

Wie gesagt, das war kein Kaufbesuch, sondern ein "Krone"- Lokalaugenschein, der allerdings überzeugte.

Daten und Fakten: Aermacchi M- 346 The Master

Besatzung: Zweisitzer

Maximale Geschwindigkeit: 1083 km/h

Steiggeschwindigkeit: 107 Meter in der Sekunde

Reichweite ohne Außentanks: 1890 Kilometer

Dienstgipfelhöhe: 13.700 m

Triebwerke: Zwei Honeywell F 124- GA- 200 mit je 27,80 kN Schub

200 mit je 27,80 kN Schub Leergewicht: 4625 kg

Max. Startgewicht: 9500 kg

Länge: 11,49 Meter

Nutzer: Israel (30), Italien (18), Polen (8), Singapur (12)

Kosten: noch geheim, geschätzt rund 31 Millionen Euro

Christoph Matzl, Kronen Zeitung