Lyriden lassen Sternschnuppen zur Erde regnen

Im Gegensatz zu den Quadrantiden (im Jänner), den Perseiden (August) und den Geminiden (Dezember) mit durchschnittlich bis zu 120 Schnuppen pro Stunde sind die Lyriden- Schauer zwar in der Regel "nicht der Hit", allerdings waren sie auch immer wieder für Überraschungen gut. So wurden etwa im Jahr 1982 bis zu 90 Lyriden pro Stunde gezählt.

Im Sternbild Leier zu beobachten

Zu sehen ist der Sternschnuppen- Regen - so das Wetter mitspielt - am ganzen Nachthimmel. Zur Beobachtung sollte man am besten einen möglichst dunklen Ort jenseits von Großstadtlichtern aufsuchen. Die beste Chance, eine Sternschnuppe der Lyriden zu erspähen, besteht in den frühen Morgenstunden, wenn das Sternbild Leier (Lyra; siehe Grafik), von dem sie zu kommen scheinen, hoch am Himmel in südlicher Richtung zu sehen ist.

Foto: StarryNight

Stammen aus Schweif des Kometen Thatcher

Sternschnuppen sind Meteroide, die beim Eindringen in die Erdatmosphäre verglühen. Die Lyriden sind der wohl schon am längsten bekannte Sternschnuppen- Strom. Sie stammen vom Schweif des Kometen Thatcher, dessen Staubpartikel mit rund 175.000 Stundenkilometern auf die Erdatmosphäre treffen. Dort verglühen sie und sorgen so für die Entstehung der Sternschnuppen.

Wünsch dir was!

Im volkstümlichen Aberglauben hat jemand, der eine Sternschnuppe am Nachthimmel sieht, einen Wunsch frei, der angeblich in Erfüllung geht. Der Wunsch muss allerdings rasch formuliert sein, denn nach maximal einer Sekunde ist die Sternschnuppe verglüht. Wichtig ist außerdem, dass man niemand anderem von dem Wunsch erzählt, denn sonst geht dieser nicht in Erfüllung.