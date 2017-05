Lyon: Wertvolle Krone aus Museum gestohlen

Einbrecher haben aus einem französischen Museum eine wertvolle Marienkrone gestohlen. Die Diebe stiegen nach Museumsangaben in der Nacht auf Samstag in das Fourviere- Museum für Kirchenkunst in Lyon ein und stahlen die mit 1791 Edelsteinen besetzte Krone, das Herzstück der Sammlung. Zuvor hatten sie das Alarmsystem des Museums lahmgelegt.