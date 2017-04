Luxusgagen für "Berater" beim AKH- Umbau in Wien

Das sind fast 20 Prozent der Gesamtkosten und laut Experten doppelt so viel als üblich. Markkonform wären eher zehn Prozent. Die NEOS orten Freunderlwirtschaft und bringen gleich die nächste Anfrage an Wiens Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) ein: "Die Honorare sind für uns nicht nachvollziebar. Wir wollen wissen, wer von diesen Aufträgen profitiert", so Parteichefin Beate Meinl- Reisinger.

Beate Meinl-Reisinger, Chefin der Wiener NEOS, gab die Studie in Auftrag. Foto: APA/Hans Klaus Techt

125.000 Euro die Notbeleuchtung

Die AKH- Leitung betont, dass der teure Umbau nicht das Budget der Stadt Wien belastet: "Es floss nur Geld aus Ärztehonoraren." 150.000 Euro kostete unter anderen die Einrichtung, 390.000 Euro die neue Technik, weitere 125.000 Euro die Notbeleuchtung.

Alex Schönherr, Kronen Zeitung