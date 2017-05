Lunacek: "Schließen der Balkanroute war falsch"

Es sei damals um Menschen gegangen, die "aus grauenhaften Zuständen kamen, die vor Krieg und Bomben geflüchtet sind und wochen- und monatelang ihr Leben riskiert haben". Dass die Bevölkerung gesagt habe, sie hilft, "war sehr wohl richtig", so Lunacek in der "Presse". Die Schließung der Balkanroute hingegen hält sie "nicht für sinnvoll", "vor allem nicht in der Form, wie Außenminister Kurz das getan hat".

Außenminister Sebastian Kurz Foto: APA/Hans Klaus Techt, dpa/Sebastian Kahnert

Der Neo- ÖVP- Chef habe Deutschland, Griechenland und die Kommission nicht mit einbezogen. "Alleingänge in Europa sind falsch", so Lunacek. Kurz "hätte anders damit umgehen müssen". Es reiche nicht einfach zu sagen, Grenzen zu, Kurz "hätte dazu beitragen müssen, dass Flüchtlinge dort, wo sie sind, besser behandelt werden".

Sie sei zwar dafür, dass Grenzen kontrolliert werden, "auch die Außengrenzen der Europäischen Union", aber "koordiniert". Es müsse genügend Personal geben, das auch menschenrechtlich gut ausgebildet sei. Zudem brauche es legale Zugangswege für Flüchtlinge.

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Ulrike Lunacek Foto: APA/BARBARA GINDL

Lunacek tritt an, "um die FPÖ in einer Regierung zu verhindern"

Was die Wahl am 15. Oktober angehe, so hofft Lunacek auf ein zweistelliges Ergebnis für die Grünen, wie sie am Samstag auch im Ö1- "Journal zu Gast" sagte. Sie trete an, "um die FPÖ in einer Regierung zu verhindern", denn: "Wenn wir nicht in der Regierung sind, sind die Freiheitlichen in der Regierung." Eine Koalition um jeden Preis werde es aber nicht geben.

2013 erreichten die Grünen 12,4 Prozent, in aktuellen Umfragen liegen die Grünen im einstelligen Bereich . Über Konsequenzen, sollte sie ihr Ziel nicht erreichen, wollte Lunacek nicht sprechen.