Lugar zurück bei FPÖ: "Kurz ist eine Mogelpackung"

Lugar, er war auch bereits für das BZÖ als Abgeordneter im Hohen Haus, wird auf dem achten Listenplatz kandidieren, erklärte FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache bei der Pressekonferenz. Bereits vor einer Woche soll es im FPÖ- Bundesparteivorstand eine inoffizielle Abstimmung gegeben haben, ob man Lugar allenfalls aufnehme - und das Votum sei klar zugunsten von Lugar ausgegangen, wird eine ungenannte FPÖ- Quelle zitiert.

Über FPÖ in die Politik gekommen

Lugar war ursprünglich über die FPÖ in die Politik gekommen, wo er Vizeobmann des Rings freiheitlicher Wirtschaftstreibender Niederösterreichs war. 2008 zog er ins Hohe Haus ein, allerdings für das BZÖ. Unter anderem dort fischte Frank Stronach dann im Herbst 2012 so lange nach Abgeordneten, bis er ohne Wahl einen Klub im Parlament zusammen hatte, dessen Klubchef dann Lugar (mit zwischenzeitlicher Unterbrechung) wurde.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Strache: "Natürlich ist Robert Lugar auch g'scheiter geworden"

"Natürlich ist Robert Lugar auch g'scheiter geworden", so Strache. "Er ist in seiner ursprünglichen und freiheitlichen Familie wieder herzlich willkommen", erklärte der Obmann zum neuen Klubmitglied. Im Anschluss an die Pressekonferenz soll Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) in einem Brief über den Wechsel informiert werden. "Ich kann keine andere Politik machen, denn ich bin im Herzen freiheitlich", meinte Lugar. Man habe sich ausgesprochen, so Strache.

Lugar (li.) und Strache Foto: ORF

Auch ORF- Publikumsrätin Susanne Fürst auf Bundesliste

Strache präsentierte auch eine weitere neue Kandidatin - es handelt sich um Susanne Fürst, Vertreterin der FPÖ im ORF- Publikumsrat. Die Anwältin kandidiert auf Platz 7. Hinter Strache auf der Bundesliste auf Platz 2 findet sich der Zweite Nationalratspräsident und Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Strache rechnet damit, dass sechs bis neun Mandate über die Bundesliste erreicht werden.