Lufthansa und ihre Piloten legen Lohnkonflikt bei

Die deutsche AUA- Mutter und ihre Piloten haben im seit Jahren schwelenden Tarifkonflikt überraschendend einen Durchbruch erzielt. Beide Seiten hätten sich in allen wesentlichen Fragen geeinigt, teilte die Fluglinie am Mittwoch mit. Nach einer grundsätzlichen Einigung mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sind Streiks der Flugzeugführer nun vom Tisch. Bisher hatten die Piloten in dem jahrelangen Konflikt 14 Mal die Arbeit niedergelegt.