Lufthansa: Piloten streiken nun auch am Donnerstag

Der in der Nacht auf Mittwoch begonnene Ausstand werde auf zwei Tage ausgeweitet, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) unmittelbar nach einer Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht im deutschen Bundesland Hessen mit. Allein am Mittwoch fallen wegen des mittlerweile 14. Streiks der Piloten 876 Flüge aus - und damit rund jeder zweite unter der Hauptmarke des Konzerns.

AUA setzt größere Flugzeuge ein

Der Streik trifft auch die Flüge nach Wien massiv. Elf Rotationen, bestehend aus elf Ankünften und elf Abflügen nach bzw. von Wien (in Summe 22 Flüge), fallen aus. Betroffen sind sieben Verbindungen nach Frankfurt und vier nach München. Ob es am Donnerstag Nachwehen geben wird, könne noch nicht gesagt werden. Die AUA reagieren auf den Streik mit dem Einsatz größere Flugzeuge auf den Strecken von Wien nach Frankfurt und München. In Summe werden über den Tag 130 Sitze mehr angeboten. AUA und Flughafen Wien empfehlen Fluggästen, sich auf der Homepage der Lufthansa bzw. der Online- Anzeige von Ankünften und Abflügen in Schwechat auf dem Laufenden zu halten.

Foto: APA/Austrian Airlines, dpa

Das Gericht hatte vor der Streikausweitung endgültig einen Antrag der Lufthansa zurückgewiesen, den Ausstand am Mittwoch per einstweiliger Verfügung zu verbieten. "Nachdem schon am Mittwoch fast 900 Flüge seitens Lufthansa gestrichen wurden, sind auch diesmal wieder alle Lang- und Kurzstreckenverbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollten", sagte VC- Vorstand Jörg Handwerg im Hinblick auf den Donnerstag.

"Unternehmen wird großer Schaden zugefügt"

Eine Sprecherin der Lufthansa sagte, man nehme mit vollkommenem Unverständnis zur Kenntnis, dass die VC noch vor Beginn des Streiks am Mittwoch bereits für Donnerstag den nächsten ankündige. "Damit wird dem Unternehmen und insbesondere seinen Kunden ein weiteres Mal großer Schaden durch die Vereinigung Cockpit zugefügt." Das Unternehmen kündigte an, auch für den Donnerstag einen Sonderflugplan zu erstellen und so schnell wie möglich auf der Lufthansa- Homepage zu veröffentlichen. Für Mittwoch hatte das Unternehmen bereits am Dienstagmittag einen solchen Plan veröffentlicht.

Foto: APA/EPA/ANDREAS GEBERT

Von den bislang gestrichenen Flügen sind 51 Interkontinentalverbindungen. Insgesamt kommt die Marke Lufthansa auf rund 1800 Flüge pro Tag. "2124 von rund 3000 geplanten Flügen der Lufthansa Group finden statt", hieß es in der Mitteilung des Unternehmens vom Dienstagmittag. Darin sind aber auch Flüge von Konzerngesellschaften enthalten, die nicht bestreikt werden, wie zum Beispiel Brussels, Swiss oder AUA.

Gericht weist Lufthansa- Antrag ab

Am Dienstagnachmittag hatte die Lufthansa auch vor dem Arbeitsgericht Frankfurt einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik gestellt. Das Gericht scheute jedoch einen Eingriff in die Tarifautonomie: "Wir dürfen Tarifpolitik unsererseits nicht einer Bewertung unterziehen. An Tarifpolitik dürfen wir als staatliches Gericht nicht heran", erklärte der Vorsitzende Richter Martin Becker schon während der Verhandlung. Auch in der zweiten Instanz unterlag die Lufthansa kurz vor Mitternacht. Der Vorsitzende Richter Peter Gegenwart hatte früh zu erkennen gegeben, dass er die von Lufthansa vorgebrachte Kritik an den Tarifforderungen der Vereinigung Cockpit in einem Eilverfahren für rechtlich nicht klärbar hält.

Gewerkschaft fordert Lohnerhöhung

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte zuvor die 5400 Lufthansa- Piloten am Mittwoch zu einem 24- Stunden- Streik aufgerufen. Cockpit fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent pro Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren. Der Arbeitskampf begann im April 2014, seitdem streikten die Piloten insgesamt 13- mal. Den letzten Ausstand vor 14 Monaten stoppte ein Gericht.