Lufthansa fliegt am Donnerstag fast nach Plan

Die AUA- Mutter Lufthansa will am Donnerstag fast alle Flüge planmäßig bedienen. "Nur" 40 Flüge müssten wegen der vorhergehenden Streiktage ausfallen, teilte die Fluggesellschaft via Twitter mit. Am Mittwoch streikten die Piloten erneut, fast 900 Flüge auf der Kurz- und Langstrecke wurden gestrichen, davon 26 Verbindungen von und nach Wien und Graz. Für Freitag sind vorerst keine Streiks angekündigt.