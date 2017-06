Luciles Mörder in U- Haft von Häftlingen verletzt

"Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Gefangene am 7. Juni 2017 während der allgemeinen Aufschlusszeit auf der Untersuchungsabteilung von Mitgefangenen angegriffen und im Gesicht verletzt worden", bestätigte ein Sprecher des baden- württembergischen Justizministeriums in Stuttgart den Zwischenfall.

Die Leiche von Lucile K. war am 12. Jänner 2014 von Polizisten am Ufer des Inns entdeckt worden. Foto: APA/ZOOM-TIROL, Reinhard Holl

Der 40- Jährige, ein Fernfahrer, der dringend verdächtigt wird, die beiden überaus brutalen Morde verübt zu haben und der nach langer Suche vor Kurzem endlich gefasst werden konnte, sei in einem Krankenhaus in Freiburg behandelt und nach seiner Entlassung in ein anderes Gefängnis verlegt worden.

Die Staatsanwaltschaft habe gegen die mutmaßlichen Angreifer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das Ministerium habe zudem bereits zu Haftbeginn am 3. Juni auf das Risiko einer Fremdgefährdung hingewiesen. "Derzeit wird intensiv untersucht, wie es dennoch zu dem beschriebenen Zwischenfall kommen konnte", sagte der Sprecher.

Die beiden Morde schlugen hohe Wellen - international wurde berichtet, auch in der "Bild"-Zeitung. Foto: Hubert Rauth

Junge Französin am Innufer ermordet

Die Leiche der Französin Lucile K. (20), die aus der Gegend von Lyon stammte und im Rahmen eines Auslandssemesters in Kufstein studiert hatte, war am 12. Jänner 2014 von Polizisten am Ufer des Inns entdeckt worden. Freunde und Studienkollegen hatten die junge Frau als vermisst gemeldet. Todesursache waren laut Obduktion heftige Schläge auf den Kopf. Taucher fanden schließlich die Tatwaffe im Inn, eine Eisenstange.

Die sichergestellte Mordwaffe im Fall Lucile K.: eine Eisenstange Foto: Polizei, APA/ZOOM-TIROL

Die 27- jährige Deutsche Carolin G. wurde am 10. November 2016, vier Tage nach ihrem Verschwinden, tot in einem Waldstück nahe ihrem Wohnort entdeckt. Die Frau war vergewaltigt und ebenfalls mit massiver Gewalteinwirkung erschlagen worden. Auch Lucile war sexuell missbraucht worden. Der Übergriff bei ihr war laut den Ermittlern aber "leicht" gewesen, die 27- jährige Deutsche war demnach schwer missbraucht worden.

Carolin G. wurde tot in einem Waldstück im deutschen Endingen entdeckt. Foto: APA/dpa/Patrick Seeger

Die Ermittler hatten an beiden Opfern DNA- Spuren derselben Person gefunden. Beide sichergestellten Spuren waren jedoch von schlechter Qualität und mussten hochgerechnet werden. Die Veröffentlichung eines Phantombildes ergab zunächst keine wichtigen Hinweise - doch die kriminalistische Kleinarbeit führte schließlich zu dem nun in U- Haft sitzenden Verdächtigen.