Lucas Auer Tages- Vierter und weiter DTM- Leader

Auftakt- Sieger Lucas Auer hat am verregneten Sonntag im zweiten Saison- Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Hockenheim den vierten Rang belegt. Der 22- jährige Mercedes- Pilot aus Tirol hat damit auch zur Freude seines Onkels, dem neuen DTM- Boss Gerhard Berger, die Gesamtführung nach dem ersten Wochenende inne. Der Gewinner am Sonntag hieß Jamie Green.