Los- Pech! Schwere Gegner für österreichische Teams

Für den SK Sturm und den SCR Altach gilt es, zuerst die zweite Quali- Runde zu überstehen. Das wird, nach den unbefriedigenden Ergebnissen in den Heimspielen am Donnerstag, schwer genug. Die Grazer hatten zu Hause mit 0:1 gegen Mladost Podgorica verloren, Altach war über ein 1:1 gegen Dinamo Brest nich hinausgekommen.

Sturm Graz würde, bei einem Aufstieg in die dritte Qualirunde, auf den türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul treffen. Zudem müsste Sturm die erste Partie im heimischen Stadion bestreiten und zum Rückspiel in den türkischen Hexenkessel.

Auch der SCR Altach erwischte bei der Auslosung im schweizerischen Nyon einen harten Gegner. Im Falle des Aufstiegs wartet KAA Gent auf die Mannschaft von Klaus Schmidt. Die Belgier erreichten in der vergangenen Saison das Achtelfinale in der Europa League und mussten sich dort dem KRC Genk geschlagen geben.

Rangers- Bezwinger gegen Austria?

Austria Wien war, anders als Altach und Sturm, in seinem Topf gesetzt und ging somit den richtigen Krachern aus dem Weg. Trotzdem erwischten die Veilchen ein unangenehmes Los. Die Austria trifft, zunächst im Happel- Stadion, auf den Gewinner der Partie Progres Niederkorn (Luxemburg) gegen AEL Limassol (Zypern). Niederkorn hatte in der ersten Quali- Runde für Aufsehen gesorgt, als der Sieg über den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers gelang. Das Hinspiel in Luxemburg entschied aber Limassol mit 1:0 für sich.

"Welcher der beiden Gegner es auch wird, wir werden mit dem nötigen Respekt an die Aufgabe herangehen. Es ist gegen keine Mannschaft einfach in dieser Qualifikationsrunde. Allerdings ist auch klar, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen", sagte Trainer Thorsten Fink nach der Auslosung.

Österreichs Meister Red Bull Salzburg hatte ebenfalls kein Losglück. Den Bullen bleibt in der Champions- League- Quali zwar Angstgegner Malmö FF erspart, in der dritten Runde kommt es aber wohl zum Duell mit dem kroatischen Meister HNK Rijeka, bei dem Ex- Austrianer Alexander Gorgon unter Vertrag steht.