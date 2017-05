Los Angeles: Tausende protestieren gegen Trump

Die Plakate, die die Demonstranten tragen, haben alle die gleiche Aufschrift: Resist. Widerstand leisten. Bei den diesjährigen "May Day"- Protesten, die jährlich am Internationalen Tag der Arbeit stattfinden, geht es weniger um Arbeit als um die Auslänerpolitik von Donald Trump. Der amerikanische Präsident erhitzt die Gemüter - und das anständig.

"Wer sind die echten Illegalen?", fragen diese Demonstranten. Foto: Clara Milena Steiner

Unter den Demonstranten waren viele gebürtige Mexikaner. Foto: Clara Milena Steiner

"Alles muss geändert werden!"

Die Mehrzahl der Demonstranten protestiert gegen Trump - darunter viele gebürtige Mexikaner, Kinder, aber auch Ältere. "Ich bin heute hier, weil ich wütend bin! An Trumps Politik gehört alles geändert - es gibt keine einzelnen Punkte, die besonders wichtig sind. Einfach alles muss anders werden!", sagt ein aufgebrachter Demonstrant aus Los Angeles im Gespräch mit der "Krone". Sein Kollege fügt hinzu: "Trump wird sowieso bald gehen müssen. Ich glaube nicht, dass er vier Jahre durchhält."

Manche traten in traditionellen Gewändern und Kopfschmuck auf. Foto: Clara Milena Steiner

"Stoppt den Krieg!", war eine der vielen Forderungen. Foto: Clara Milena Steiner

Wut und Angst

Noch nie in seinem Leben habe er so viel Wut und Angst in der Latino- Community gesehen, sagt David Rodriguez, Geschäftsführer der "League of United Latin American Citizens" in Kalifornien, gegenüber der LA Times. Die Bürgerrechtsbewegung nahm auch an den Protesten teil.

Viele Straßen in Downtown LA mussten gesperrt werden. Foto: Clara Milena Steiner

Zweisprachigkeit "nicht okay"

In großen Teilen Kaliforniens - vor allem im Süden, nahe der Grenze zu Mexiko, ist viel zweisprachig: Straßenmarkierungen, Menükarten in Restaurants, U- Bahn- Durchsagen, Werbeplakate... Das scheint Trump- Supporter besonders aufzuregen: "Ich bin in San Diego aufgewachsen und bekomme dort keinen Job, weil ich kein spanisch kann! Es ist nicht okay, dass ich zwei Sprachen sprechen muss - immerhin sind wir hier in Amerika!", regt sich eine Trump- Befürworterin auf. Nicht einmal bei McDonalds könne sie arbeiten, weil sie nur englisch spreche. "Ich hoffe, Marine Le Pen gewinnt die Wahl in Frankreich!", so ihr Mann, ebenfalls in der Gruppe der Trump- Fans.

Auch "Trump-Supporter", also Unterstützer, waren unterwegs. Foto: Clara Milena Steiner

"Baut die Mauer", fordert dieser Trump-Befürworter. Foto: Clara Milena Steiner

Keine größeren Ausschreitungen

Alles in allem seien die Proteste ruhig verlaufen, bestätigt ein Beamter des Los Angeles Police Department. Neben einigen kleineren Schlägereien, heftigen gegenseitigen Beschimpfungen und mehreren Festnahmen ist es am Montag in Los Angeles zu keinen größeren Ausschreitungen gekommen.

Großteils verliefen die Demonstrationen ruhig. Foto: Clara Milena Steiner

Auf dem Rathausplatz trafen Trump-Gegener und -Befürworter aufeinander. Foto: Clara Milena Steiner