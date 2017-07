Los Angeles bekommt seine dritten Sommerspiele

Seit Monaten prangen rund um den gewaltigen Flughafen von Los Angeles Olympia- Plakate, auf interaktiven Bildschirmen wurde die Stadt als idealer Kandidat für das größte Sportereignis der Welt beworben. Offenbar mit Erfolg: Nach Paris 2024 werden die Spiele 2028 in LA ausgetragen. Die Voraussetzungen sind ideal. 97 Prozent aller Wettkampfarenen sind bereits vorhanden, bereits zwei Mal - 1932 und 1984 - fanden die Spiele bereits in Los Angeles statt.

Video: Das war die Eröffnung 1984

Doch wer die Stadt kennt wird von der weiten Streuung der Sportstätten überrascht sein, die vorgesehen ist. In insgesamt vier Zentren werden die Athleten gegeneinander antreten. In Long Beach im Süden, Downtown im Zentrum, South Bay ebenfalls im Süden, sowie im "Valley" im Nordwesten - vor allem eine logistische Herkulesaufgabe in der verkehrsmäßig stark überlasteten Megastadt. 1,12 Milliarden US- Doller will das Internationale Olympische Komitee zuschießen, doch alleine die gewaltigen Sicherheitsvorkehrungen werden von der Stadt mit 2 Milliarden US- Dollar veranschlagt.

Video: ... und das ist das Konzept für 2028

Für die Zuseher wird die Massenveranstaltung jedenfalls ein Spektakel werden. Los Angeles ist der Schnittpunkt zwischen Entertainment und Technologie. Bei dem Fortschritt der vergangenen Jahre in diesen beiden Sektoren ist die Eröffnungszeremonie in elf Jahren nach heutigen Maßstäben nicht vorstellbar.