Londoner Polizei dank Videoüberwachung top

Bei Scotland Yard laufen die Videos aus den Überwachungskameras in einem Einsatzzentrum zusammen. Am Samstag konnten so von der ersten Sekunde an koordinierte Aktionen geplant werden. Innerhalb weniger Minuten waren die Polizisten am Anschlagsort, wenig später hatten sie rund 50 Schüsse auf die drei Terroristen abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Wahnsinnstat der Männer bereits sieben Menschenleben gefordert. Schlimmeres konnte also offenbar verhindert werden.

Foto: AP

"Außergewöhnlicher" und "fantastischer" Einsatz

Von vielen Stellen wird die Polizeiarbeit in London als "außergewöhnlich" und "fantastisch" bewertet. Das Zusammenspiel von Technik und Einsatzkräften hätte jedenfalls besser nicht funktionieren können. Übertroffen wurde dies vielleicht nur vom großen Mut der einzelnen Beamten, die zum Einsatzort rasten. Dies wurde von Großbritanniens Anti- Terror- Chef Mark Rowley so ausgedrückt: "Ich habe tiefe Ehrfurcht vor dem Mut eines Polizisten, der zum Einsatz gegen einen mutmaßlichen Selbstmordattentäter eilt und dabei nur daran denkt, das Leben von anderen zu schützen."