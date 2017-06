Londoner Hochhausinferno: Rücktritte in Verwaltung

Zuvor hatte die BBC geleakte Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgehen soll, dass für das Hochhaus zunächst andere, weniger leicht entflammbare Fassadenteile vorgesehen waren. Erst nachträglich soll sich die Verwaltung aus Kostengründen für die billigere Verkleidung entschieden haben. Die Fassade spielte eine wesentliche Rolle bei der schnellen Ausbreitung des Feuers.

Überlebende klagen über schlechte Organisation

Gleichzeitig klagen Überlebende der Brandkatastrophe noch immer über schlechte Organisation bei der Unterbringung der Überlebenden und der Zuteilung von Hilfsgeldern. Am Donnerstagabend war es bei einer Sitzung des Bezirksrats in Kensington und Chelsea zu tumultartigen Szenen gekommen, nachdem der Vorsitzende die Öffentlichkeit ausschließen wollte.

Foto: EPA

Bei dem Brand im Londoner Grenfell Tower waren in der Nacht auf den 14. Juni mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer in dem Hochhaus ist nach Erkenntnissen der Ermittler durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst worden . Die Flammen hatten sich dann rasend schnell über die Fassade ausgebreitet, die mit Platten aus Aluminium und dem Kunststoff Polyethylen verkleidet war.

137 Hochhäuser bei Sicherheitstests durchgefallen

Nach der Brandkatastrophe hatte die britische Regierung eine Überprüfung sämtlicher Sozialbauten im Land angeordnet. Bei den Sicherheitstests fielen bisher alle 137 überprüften Hochhäuser durch. Am Donnerstag beauftragte Regierungschefin Theresa May den pensionierten Richter Martin Moore- Bick mit der Untersuchung der Tragödie. Der Gemeinderat von Kensington und Chelsea vertagte am Abend seine erste Sitzung seit der Katastrophe - nachdem ein Ausschluss der Öffentlichkeit abgelehnt worden war.