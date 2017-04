London und Ankara bestätigen Angriff mit Sarin

Nachdem die türkische Regierung am Dienstag den Einsatz des Giftgases Sarin in der syrischen Stadt Khan Sheikhoun bestätigt hatte, hat am Mittwoch auch der britische UN- Botschafter ein ähnliches Ermittlungsergebnis präsentiert. Demnach haben britische Wissenschaftler in Proben aus dem von Rebellen kontrollierten Ort im Nordwesten Syriens ebenfalls Spuren von Sarin "oder einer Sarin- ähnlichen Substanz" nachgewiesen.