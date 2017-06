London: Lieferwagen rast in Menschenmenge

In der Londoner Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast - es gibt mehrere Verletzte, Zeugen berichten auch von Menschen mit Stichwunden und Schüssen. Die Bevölkerung wurde von den Behörden aufgefordert, das Gebiet rund um die London Bridge zu meiden. Auch am Borough Market und im Stadtteil Vauxhall kam es zu Einsätzen - die Polizei sucht nach drei Verdächtigen.