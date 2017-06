London: CNN arrangierte muslimische Friedensdemo

"What a wonderful scene", gibt sich eine TV- Redakteurin beim Start ihres Live- Einstiegs von dieser "spontanen Reaktion" der muslimischen Bevölkerung Londons freudig überrascht. Allerdings haben diese Journalistin - mutmaßlich vom US- Nachrichtensender CNN - und auch die anderen Hobby- Regisseure dieser "großartigen Reaktion" offenbar nicht bemerkt, dass ihre Bemühungen für einen perfekten Dreh in direkter Nähe des britischen Terror- Tatorts per Smartphone mitgefilmt werden.

Und während die TV- Redakteurin hochemotional die Botschaften auf den Mini- Plakaten ("#ForLondon", "ISIS will lose", etc.) vorliest, hört man im Hintergrund mehrere Kollegen anderer Kamerateams lachen ...

Inszenierung fliegt auf

Obwohl die ziemlich peinliche Inszenierung bereits Sonntagabend auffliegt, sorgt die deutsche ARD noch für eine Steigerung der ohnehin schon dramatischen Selbstbeschädigung des TV- Journalismus: Die ARD- Onlineredaktion übernimmt das Foto von der recht offensichtlich arrangierten "Demo" für tagesschau.de.

Aus dem CNN- Headquarter kam bisher keine Stellungnahme zu dieser Vorgehensweise in London. Die eigentlich angesehene Nachrichtenagentur AP und der US- Sender Fox- News verbreiteten die TV- Szenen ebenfalls ohne Hinweise auf die tatsächliche Entstehungsgeschichte.

Wie die Szene vor dem Tatort entstand, wurde von der AP nicht mitgeteilt. Foto: AP

Das ohnehin schon starke Misstrauen gegenüber vielen Medien wird damit jedenfalls nicht geringer werden.