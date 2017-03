London- Attentat: Weiteres Terroropfer gestorben

Zwischendurch gab es am Donnerstagabend erneut Alarm bei der Londoner Polizei, nachdem Meldungen über ein verdächtiges Paket in der Nähe des Regierungssitzes von Premierminister Theresa May bekannt wurden. Wenig später gab es aber seitens der Polizei Entwarnung. Von dem unbeaufsichtigten Gepäcksstück sei keine Gefahr ausgegangen. Medienberichten zufolge wurde das Fundstück kontrolliert gesprengt.

Ein Teilnehmer der Gedenkfeier hüllt sich in die britische Flagge ein. Foto: AFP

Bei dem Anschlag am Mittwoch waren vier Menschen getötet worden, unter ihnen der Attentäter. Ein US- Amerikaner, der mit seiner Frau die Silberhochzeit in London feierte, und eine zweifache britische Mutter starben, als der Attentäter mit einem Auto über die belebte Westminster- Brücke raste und Fußgänger überfuhr. Anschließend drang der in Großbritannien geborene 52 Jahre alte Angreifer auf das Parlamentsgelände vor und verletzte einen Polizisten mit einem Messer tödlich, bevor er von Beamten erschossen wurde.

Londons Bürgermeister Khan verspricht: "Wir werden uns nicht einschüchtern lassen." Foto: AFP

Insgesamt wurden etwa 40 wurden verletzt. Beinahe 30 Menschen aus elf Ländern mussten im Krankenhaus behandelt werden, unter ihnen auch eine Frau aus Deutschland.

Schweigeminute im UNO- Sicherheitsrat

Im UNO- Sicherheitsrat wurde mit einer Schweigeminute der Opfer von London gedacht. An dem Treffen, bei dem es eigentlich um die Konflikte in Nordkorea und Somalia ging, nahm am Donnerstag auch der britische Außenminister Boris Johnson teil. "Der Angriff auf London war ein Angriff auf die Welt", sagte Johnson danach vor Journalisten. Der Kampf gegen den Terror werde aber gewonnen werden.

Britischer Außenminister Boris Johnson während der Schweigeminute im UNO-Sicherheitsrat Foto: AFP

"Unser Blick auf die Welt ist besser und großzügiger und unser Wille ist stärker." Johnson bedankte sich für die große Anteilnahme, die er stellvertretend für sein Land bei den Vereinten Nationen bekommen habe.