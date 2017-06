London- Attentäter planten Blutbad mit großem Lkw

Der jüngste Terroranschlag auf der London Bridge sollte den Ermittlern zufolge eigentlich mit einem 7,5- Tonnen- Lkw statt mit einem Lieferwagen verübt werden. Bei der versuchten Online- Anmietung des Lastwagens seien die Attentäter aber an der Zahlungsabwicklung gescheitert, teilte Scotland Yard in der Nacht auf Samstag mit. Als Vorbild diente offenbar das Blutbad im französischen Nizza am 14. Juli des Vorjahres.