Lokalmatador Weißhaidinger triumphiert in Ried

Der Olympiasechste verpasste seinen im Vorjahr aufgestellten Stadionrekord von 65,59 nur knapp. Auf seine Saisonbestweite von 66,52 fehlte allerdings einiges, sein Sieg fiel mit mehr als fünf Metern Vorsprung auf den Ungarn Peter Savanyu aber überlegen aus.

Hürdensprinterin Stephanie Bendrat kam in 13,14 Sekunden im Vorlauf eine Hundertstel näher an das WM- Limit von 12,98 heran. Im Finale lief sie in 13,45 als Zweite hinter Shimayra Wiliams aus Jamaika (13,11) ein.