Loch in Triebwerk: Jet musste in Sydney notlanden

Mit einem Riesenschrecken sind die Passagiere einer China- Eastern- Airlines- Maschine am Sonntag davongekommen, als das Flugzeug im australischen Sydney nach Shanghai abhob und nach einem großen Krach sofort wieder notlanden musste. In der Hülle des Triebwerks klaffte ein großes Loch, das durch ein Problem in der Luftansaugung aufgerissen worden war, wie die Fluggesellschaft am Montag nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Verletzt wurde niemand.