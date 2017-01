Lob für Bottas! Lauda trauert Rosberg nicht nach

Gegenüber der "Sportbild" spricht die Formel- 1-Legende Klartext: "Wir schauen jetzt in die Zukunft und trauern Rosberg nicht hinterher." Mit Valtteri Botas hat man nun einen neuen Piloten, der zusammen mit Lewis Hamilton das Duo bei den Silberpfeilen bildet. "Einen Rosberg zu ersetzen ist nicht einfach. Die Kombination aus Geschwindigkeit und Erfahrung sprach für Bottas", so Lauda. Das Ziel ist ganz klar festgelegt: "Wir haben zwei Dinge zu verteidigen: die Konstrukteursmeisterschaft und die Fahrerweltmeisterschaft."

Foto: GEPA, AP

Lauda sieht Bottas bereits auf einer Höhe mit Rosberg: "Ich glaube, dass Bottas mindestens so gut ist wie Rosberg."

Dem Finnen traut er einiges zu: "Er hat jetzt die Möglichkeit, das bislang beste Formel- 1-Auto der Welt zu fahren. Das gibt einem Rennfahrer immer wieder einen Schub und steigert auch seine persönliche Performance." Am 26. März startet die Formel 1 in Australien in die neue Saison!