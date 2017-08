Lkw zerlegt Motorrad, aber Biker steht wieder auf!

Schon wenige Sekunden können über Leben und Tod entscheiden: Diese Erfahrung hat jetzt auch ein Motorradfahrer in China machen müssen. Videoaufnahmen zeigen, wie der Mann mit seinem E- Bike an einer Kreuzung zu Sturz kommt und seitlich in einen Lkw kracht. Doch ein Schutzengel dürfte am Sozius mitgefahren sein, der spektakuläre Unfall endete glimpflich für den Biker.