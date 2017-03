Lkw verliert auf Bundestraße 200 Kisten Bier

Das Schlamassel ereignete sich gegen 7 Uhr auf der Oberaich- Bundestraße. Von dort war der voll beladene Lkw in Richtung Bruck an der Mur unterwegs, um die Bier- Fracht an eine Großhandelskette zu liefern.

Bei der Ausfahrt der Semmeringschnellstraße dürfte sich in einer Kurve die Verriegelung der Bordwand gelöst haben. Diese klappte auf, rund 200 Bierkisten fielen auf die Straße. Nach Angaben der Polizei war weder die Ladung schlecht gesichert noch der Lenker zu schnell unterwegs.

Für die Aufräumarbeiten wurde die Straße auf dem betroffenen Streckenabschnitt komplett gesperrt. Knappe 2,5 Stunden war die Freiwillige Feuerwehr Oberaich im Einsatz. Mithilfe eines extra angeforderten Baggers konnten alle Scherben auf der Fahrbahn beseitigt werden.