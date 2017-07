Lkw- Lenker mit mehr als drei Promille gestoppt

Der stark alkoholisierte Chauffeur war nach dem Hängenbleiben in Lichtenwörth im Bezirk Wiener Neustadt- Land längere Zeit am Gaspedal geblieben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei wurde das Profil des rechten Hinterreifens abgefahren und es entwickelte sich starker Rauch bzw. Staub.

Helfer kollidierten mit Autos

Ein 42- Jähriger am Steuer eines Autos blieb deshalb in der Nähe des Lastwagens auf der Fahrbahn stehen und wollte dem Lenker helfen. Eine 26- Jährige aus dem Bezirk Mattersburg hielt ihren Pkw ebenfalls an, ein dahinter fahrender 20- Jähriger aus Wiener Neustadt dürfte den stehenden Wagen übersehen haben. Der junge Mann wollte noch ausweichen, es kam aber zur Kollision.

Sein Pkw schleuderte nach links und blieb am gegenüberliegenden Straßenrand stehen. Der Wagen der Frau wurde durch den Anprall gegen die Leitschiene gedrückt. Der 20- Jährige und die 26- Jährige wurden verletzt und in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. An den beiden Pkw entstand Totalschaden.