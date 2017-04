Lkw in Menschenmenge gerast: Tote in Stockholm

In Stockholm ist am Freitag ein Lkw in eine Menschenmenge gerast. Der Vorfall ereignete sich in einer belebten Einkaufsstraße. Es gibt zahlreiche Verletzte, auch von mehreren Todesopfern ist die Rede. Weitere Details sind noch unklar, ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften befindet sich mittlerweile vor Ort, berichten Augenzeugen.