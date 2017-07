Lkw geriet auf A2 in Brand - 13 Kilometer Stau

Der polnische Lenker war gegen 4.15 Uhr mit seinem Schwerfahrzeug inklusive Anhänger - beladen mit Metallabfällen - Richtung Graz und Villach unterwegs. Er kam vom Fahrstreifen nach rechts ab und touchierte die Betonleitwand, wobei Funkenflug die Reifen in Brand setzte. Durch den Anprall wurden Teile des Lasters durch die Luft geschleudert und trafen einen Pkw, der gerade am mittleren Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifuhr. Das Auto geriet ins Schleudern und stieß gegen die Mittelleitwand, hieß es seitens der Polizei.

Foto: APA/FF NESTELBACH BEI GRAZ

Während sich der Lenker aus dem brennenden Lkw rettete, breitete sich das Feuer auf das gesamte Fahrzeug und den Anhänger aus. Die Feuerwehren Nestelbach bei Graz, Ludersdorf, Gleisdorf und Weiz löschten den Vollbrand am Lkw. Verletzt wurde niemand, aber für eine gute Stunde war die A2 in Richtung Süden komplett gesperrt. Gegen 5.30 Uhr wurde ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben, dennoch hatte sich ein Rückstau fast bis Sinabelkirchen gebildet.

Die Asfinag war am Vormittag bemüht, einen weiteren Fahrstreifen freizugeben. Schäden an der Beton- Fahrbahn sind zu erwarten, aber vorwiegend am Pannenstreifen. Das dürfte eine wenig verkehrsbehindernde Reparatur ermöglichen.