Lkw- Fahrer bei Polizeikontrolle eingeschlafen

Am Dienstag ist in der Steiermark ein Lkw- Lenker aus dem Verkehr gezogen worden, der so übermüdet war, dass er mehrmals während der Polizeikontrolle eingeschlafen ist. Der Kroate war bereits 18 Stunden unterwegs, hatte vier Stunden Ladezeit und nur drei Stunden geschlafen. Hinter ihm lagen bereits 1225 Kilometer in Deutschland und Holland.