LKA warnte bereits im März 2016 vor Amri

Das nordrhein- westfälische Landeskriminalamt hat das Düsseldorfer Innenministerium offenbar bereits im März 2016 vor dem Berliner Weihnachtsmarkt- Attentäter Anis Amri gewarnt und dessen Abschiebung angeregt. In einem vertraulichen Schreiben an das Ministerium habe das LKA darauf hingewiesen, dass der Tunesier einen Anschlag planen könnte, wie die "Bild am Sonntag" berichtete.