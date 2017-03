LIVETICKER: Stürzt Rapid bei Sturm Graz weiter ab?

Im Herbst in der Krise, im Frühjahr sieglos, seit Samstag nur noch Sechster, im freien Fall. Heute wollen Stefan Schwab und Co. die Reißleine ziehen. So wie Sturm, der Gegner am Sonntag, letzte Woche. Die Foda- Elf, mit drei Pleiten noch schlechter gestartet, öffnete mit dem 3:0 gegen Altach den Fallschirm. Und liegt nun bereits 13 Punkte vor Rapid.

Redaktion krone Sport