LIVETICKER: Real will die Hürde Atletico nehmen!

2014 (4:1 nach Verlängerung) und 2016 (5:3 im Elfmeterschießen nach einem 1:1) behielt Real jeweils im Finale die Oberhand, 2015 in einem knappen Viertelfinale gesamt mit 1:0. "Vergangenheit ist Vergangenheit. Das zählt nichts mehr", betonte Real- Trainer Zinedine Zidane. Der Franzose sieht sein Team nicht in der Favoritenrolle. "Die Chancen stehen 50:50 wie in jedem K.- o-Duell", meinte der 44- Jährige.

Im Atletico- Lager sieht man das etwas anders. "Real ist Favorit, aber wir können das schaffen, was keiner Atletico- Generation vor uns gelungen ist und haben keine Angst", sagte Fernando Torres. Auch für ihn sind die vergangenen Duelle längst abgehakt. "Das spielt keine Rolle mehr", so der 33- Jährige. Fakt ist, dass Real routinierter ist in der "Königsklasse". Der Klub hält mit zwölf Halbfinal- Teilnahmen sowie sieben in Folge zwei Bewerbsbestmarken. Atletico steht dagegen erst zum dritten Mal in der Vorschlussrunde.