LIVETICKER: Mayer & Co. wollen in Kvitfjell siegen

Gestern haben in Kvitfjell noch 0,19 Sekunden auf den obersten Platz am Podest gefehlt, heute soll es für Matthias Mayer aber ganz hinauf gehen - denn wer in der Freitags- Abfahrt Zweiter geworden ist, der hat in der Samstags- Abfahrt nur mehr eine Möglichkeit, sich rangtechnisch zu verbessern.