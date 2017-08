LIVETICKER: Knackt Wr. Neustadt auch Kapfenberg?

Einen Saisonstart mit sechs Siegen am Stück schaffte in der Ersten Liga seit der Einführung der Drei- Punkte- Regel noch kein Team - der SC Wiener Neustadt will nun heute Abend in Kapfenberg Geschichte schreiben! Aber: "Mein Zugang hat sich nicht geändert - wir sind nirgends Favorit, schon gar nicht auswärts und schon gar nicht gegen ein Team, das vor wenigen Tagen in Lustenau gewann." Wiener Neustadts Trainer Roman Mählich versucht auch vor der heutigen Partie den Ball flach zu halten. Die weiteren Spiele des Abends sind FC Liefering - FAC, Wattens - Austria Lustenau und FC Blau- Weiß Linz - TSV Hartberg!