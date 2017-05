LIVETICKER: Kann Monaco die Juve- Haudegen ärgern?

18 Tore hat der erst 18- jährige Mbappe in seinen vergangenen 18 Pflichtspielen für Monaco erzielt, darunter alleine drei in den Viertelfinal- Duellen mit Borussia Dortmund. Juventus hat in bisher zehn Saisonspielen in der Königsklasse aber erst zwei Gegentreffer kassiert. Nicht einmal dem FC Barcelona gelang es im Viertelfinale (0:3 und 0:0), Juves Torhüter- Legende Gianluigi Buffon zu bezwingen.

Die Italiener haben ihr zweites Champions- League- Finale innerhalb von drei Jahren im Visier. 2015 mussten sie sich im Endspiel Barca beugen. Gegen Monaco setzte sich Juve in den bisherigen K.- o.- Duellen (Halbfinale 1998 und Viertelfinale 2015) jeweils durch. Die Monegassen stehen auch dank der Investitionen des 2012 eingestiegenen russischen Milliardärs Dmitri Rybolowlew zum ersten Mal seit 2004 im CL- Semifinale.