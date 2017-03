LIVETICKER! Kann Frankfurt den Bayern Zahn ziehen?

8:0 gegen den HSV, 3:0 gegen Schalke, 3:0 in Köln und 5:1 in London gegen Arsenal - der Bayern- Express ist zuletzt richtig in Schwung gekommen. Der deutsche Fußball- Bundesliga- Spitzenreiter empfängt nun am Samstagnachmittag den Tabellensechsten aus Frankfurt, der seine jüngsten vier Meisterschaftspartien allesamt verloren hat und deshalb in München besonders auf der Hut sein muss.