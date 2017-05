LIVETICKER: Kann Celta Vigo gegen ManU vorlegen?

Jose Mourinho darf in seinem ersten Jahr bei Manchester United noch auf einen Titelgewinn hoffen. Die lange Zeit als Trostpflaster geltende Europa League hat für die "Red Devils" in den vergangenen Wochen besondere Aufmerksamkeit bekommen. Ins Halbfinale vorgestoßen, will United nun auch die Trophäe einheimsen. Dies würde auch einen Startplatz für die kommende Champions League bedeuten. In der Vorschlussrunde stellt sich Englands Rekordmeister Celta Vigo entgegen. Das Hinspiel findet im spanischen Galicien statt. Celta steht erstmals in einem Europacup- Halbfinale, in das der Verein als klarer Außenseiter geht.