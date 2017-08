Liverpools Philippe Coutinho bittet um Freigabe

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

16:08 Uhr: +FUSSBALL+

Kein Coutinho- Verkauf - Brasilianer bittet um Freigabe

Philippe Coutinho hat laut englischen Medienberichten am Freitag eine Email an Liverpools Sportdirektor Michael Edwards geschickt, in der er seine Wechselabsicht zum FC Barcelona zum Ausdruck gebracht haben soll. Von den "Reds" gab es dazu vorerst keinen Kommentar. Liverpool hatte zuletzt eine Barcelona- Angebot über 100 Millionen Euro für den 25- jährigen Brasilianer abgelehnt.

15:44 Uhr: +TENNIS+

Titelverteidiger Cilic sagte für Cincinnati ab

Marin Cilic hat am Freitag nach Montreal auch seine Teilnahme am zweiten ATP- Masters- 1000- Turnier in Folge in Cincinnati, wo er kommende Woche Titelverteidiger wäre, abgesagt. Der Kroate erholt sich weiter von einer Adduktorenblessur, glaubt aber bis zum Beginn der US Open (ab 28.8.) fit zu werden.

15:31 Uhr: +TENNIS+

Alexander Zverev in Rankings nur noch knapp hinter Thiem

Alexander Zverev könnte nach seinem Erfolgslauf seit Beginn der Hartplatz- Saison schon bald auch Dominic Thiem hinter sich lassen. Dem deutschen Washington- Sieger, der auch beim Masters- 1000- Turnier in Montreal schon im Viertelfinale steht, fehlte nur noch ein Sieg am Freitag über Kevin Anderson, um Thiem im Race to London zu überholen und zum drittbesten Spieler des bisherigen Jahres zu werden. Um Thiem auch im ATP- Ranking zu überholen und auf Platz acht zu verweisen, müsste der 20- jährige Hamburger aber auch noch das Endspiel erreichen. Der Sieger aus Zverev/Andersson trifft im Halbfinale auf Sensationsmann Denis Shapovalov (CAN) oder Adrian Mannarino (FRA). Die gute Nachricht aus Sicht Thiems: In dieser Woche kann der Niederösterreicher nur von Zverev überholt werden.



15:20 Uhr: +BASKETBALL+

Trainerwechsel in Fürstenfeld - Patekar statt Stahl

Trainerwechsel bei den Fürstenfeld Panthers: Der steirische Basketball- Bundesligist wird künftig von Goran Patekar gecoacht. Mit Vorgänger Pit Stahl habe man sich nicht über einen neuen Vertrag einigen können, gaben die Fürstenfelder am Freitag bekannt. Der Kroate Patekar war zuletzt viele Jahre Assistenztrainer beim Ligakonkurrenten Oberwart Gunners.

13:50 Uhr: +SKI ALPIN+

Ex- ÖSV- Mann Gutenbrunner wird Headcoach in China

Der ehemalige ÖSV- Konditionstrainer Markus Gutenbrunner wird Headcoach des chinesischen Ski- Nationalteams. Der 43- Jährige hat laut einem Bericht der Oberösterreichischen Bezirksrundschau vor kurzem nach eineinhalb Jahren Verhandlungen den vorerst bis April 2018 geltenden Vertrag unterschrieben. Ziel sei der Aufbau einer Speedgruppe für die Olympischen Spiele 2022 in Peking.

Gutenbrunner, der auf Empfehlung des ÖSV mit den Chinesen in Kontakt kam, hat bereits erste Besuche in China hinter sich und wird für Technik und Kondition zuständig sein. "Wir werden in fünf Jahren zwar nicht um die Medaillen mitfahren, aber wir werden die Olympiaabfahrt sicher und ansprechend bestreiten können", sagte der Oberösterreicher.

13:47 Uhr: +HOCKEY+

ÖVH- Damen machen großen Schritt zum Klassenerhalt

Mit einem 3:1- Erfolg gegen Frankreich haben die österreichischen Hockey- Damen bei der B- EM in Cardiff den ersten Sieg gefeiert und einen großen Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Im zweiten und letzten Relegationsspiel am Samstag trifft das Team am Samstag auf die Ukraine.

13:39 Uhr: +FUSSBALL+

Marokko bewirbt sich um WM 2026

Marokko hat sich offiziell um die WM- Endrunde 2026 beworben. Dies gab der königliche marokkanische Fußballverband am Freitag bekannt. Es ist die insgesamt fünfte Kandidatur des nordwestafrikanischen Staates nach 1994, 1998, 2006 und 2010. Die bisher einzige Fußball- WM auf dem Mutterkontinent hat 2010 in Südafrika stattgefunden.

Vor Marokko hatte bisher nur die Dreier- Bewerbung USA/Kanada/Mexiko ihr Interesse an der WM 2026 bekundet. Da die Endrunde in neun Jahren erstmals mit 48 Teams gespielt wird, werden dem amerikanischen Trio beste Chancen eingeräumt. Die WM im nächsten Jahr in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) findet ebenso wie die folgende in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) noch mit 32 Teilnehmern statt.

12:18 Uhr: +EISHOCKEY+

Nödl folgt Ferland als Capitals- Kapitän nach

Die Vienna Capitals haben Andreas Nödl zum Kapitän ernannt. Der 30- jährige Ex- NHL- Legionär sei die logische Wahl, so Trainer Serge Aubin. "Er ist Wiener, ein Vorbild und verfügt über viel Erfahrung", betonte der Trainer des Meisters der Erste Bank Eishockey Liga. Bisher hatte Jonathan Ferland das Kapitänsamt bekleidet. Der Kanadier hat die Caps mittlerweile aber verlassen.

9:51 Uhr: +BASKETBALL+

NBA gastiert kommende Saison erneut in London

Die NBA gastiert auch in der kommenden Saison in London. Die Partie zwischen Rekordmeister Boston Celtics und den Philadelphia 76ers werde am 11. Jänner 2018 in der O2- Arena stattfinden, gab die NBA am Donnerstag bekannt. Es bereits das achte Grunddurchgangsmatch in der Liga- Geschichte, das die NBA in London austrägt. Davor gibt es im Dezember zwei Saisonspiele in Mexiko- Stadt. Die Brooklyn Nets treffen zunächst am 7. Dezember auf Oklahoma City Thunder und dann zwei Tage später auf Miami Heat.

8:40 Uhr: +FUSSBALL+

Sergi Roberto: Topteams stehen Schlange

Barcelona- Star Sergi Roberto ist ein begehrter Spieler. Laut der spanischen Tageszeitung "Sport" ist neben Manchester United und dem FC Chelsea jetzt auch Juventus in den Poker eingestiegen. Eigentlich möchte der 25- jährige Nationalspieler den Verein nicht verlassen, er will aber mehr Spielpraxis erhalten. Roberto hat in Barcelona noch einen Vertrag bis 2019 und besitzt eine Ausstiegssklausel über 40 Millionen Euro.

22:52 Uhr: +EISHOCKEY+

3:4- Overtime- Niederlage von Salzburg gegen Sparta Prag

Der EC Red Bull Salzburg hat am Donnerstagabend das Auftaktspiel beim Red- Bulls- Salute- Turnier in Garmisch- Partenkirchen gegen HC Sparta Prag mit 3:4 in der Verlängerung verloren. Nachdem die Tschechen bereits 3:1 geführt hatten, kamen die "Bullen" vor 600 Fans stark zurück und erzwangen die Overtime. Die Tore der Salzburger erzielten Brant Harris (5.), Manuel Latusa (34.) und Alex Aleardi (49.).

22:22 Uhr: +EISHOCKEY+

VSV gewann Test gegen Lyon mit Grabner und Raffl

Mit den beiden aus Villach stammenden NHL- Profis Michael Grabner und Michael Raffl hat der VSV am Donnerstag das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Die "Adler" besiegten Lyon zu Hause mit 4:2. Nach Vorarbeit von Raffl besorgte Grabner in der Schlussphase mit einem Empty- Net- Tor das Endergebnis. Der nächste Test findet am 25. August gegen den deutschen Club Riessersee statt.

21:23 Uhr: +GOLF+

Wiesberger startet mit 73er- Runde in PGA Championship

Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer 73er- Runde und somit zwei Schlägen über dem Platzstandard in die PGA Championship in Charlotte gestartet. Der Weltranglisten- 32. aus dem Burgenland lag mit diesem Score vorerst im Mittelfeld beim letzten Major- Turnier des Jahres, wobei einige Spieler ihre Auftaktrunde noch nicht begonnen hatten.

Wiesberger schaffte bereits am zweiten Loch das erste von insgesamt drei Birdies, weitere folgten auf den Bahnen 12 und 15. Doch fünf Bogeys - auf den Löchern 4, 9, 11, 14 und 17 - brachten den 31- Jährigen um ein besseres Ergebnis. British- Open- Sieger Jordan Spieth benötigte 72 Schläge. Der 24- jährige Texaner, der 2015 bereits das Masters und die US Open für sich entschieden hatte, könnte mit einem Triumph in Charlotte als bisher jüngster Profigolfer alle vier Major- Turniere gewinnen.

20:20 Uhr: +FUSSBALL+

Neymar führt Brasiliens Aufgebot für WM- Qualifikation an

Angeführt von Superstar Neymar bestreitet das bereits qualifizierte Brasilien die nächsten Spiele in der WM- Qualifikation. Der Rekordchampion empfängt am 31. August in Porto Alegre Ecuador und spielt am 5. September in Kolumbien. Trainer Tite, der die "Selecao" mit acht Quali- Siegen in Folge zurück in die Erfolgsspur gebracht hat, berief erstmals Tormann Cassio von Corinthians Sao Paulo.

Der brasilianische Coach sagte über Neymar bei der Vorstellung des Aufgebots am Donnerstag in Rio de Janeiro: "Er wird ohne jeden Zweifel der Beste der Welt." Neben dem für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint- Germain gewechselten 25- Jährigen wurden auch Stars wie Marcelo (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City) und Philippe Coutinho (Liverpool) berufen.

Brasilien liegt nach bisher 14 von 18 Spielen in der Südamerika- Qualifikation klar auf Platz eins und ist für das Endrunde 2018 in Russland schon qualifiziert. Dahinter folgen Kolumbien, Uruguay und Chile, besonders Vizeweltmeister Argentinien um Lionel Messi muss als derzeit Fünftplatzierter um die Teilnahme bangen. Die ersten vier qualifizieren sich direkt, der Fünfte kann spielt gegen den Ozeanien- Vertreter um ein WM- Ticket.

19:23 Uhr: +FUSSBALL+

Bayern- Vorstand Rummenigge hört als ECA- Chef auf

Karl- Heinz Rummenigge beendet nach fast zehn Jahren überraschend seine Tätigkeit an der Spitze der europäischen Fußball- Klubvereinigung ECA. Der bald 62- Jährige will in Zukunft alle Kraft auf seine Aufgaben als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München konzentrieren. Zusammen mit Präsident Uli Hoeneß (65) muss er beim deutschen Fußball- Rekordmeister in einigen Jahren die Führung neu ordnen.

"Wir müssen auch die nächste Generation an der Spitze vorbereiten, sie zunächst begleiten, damit es ein fließender Übergang wird", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag).

Rummenigge führt die ECA seit ihrer Gründung 2008 an. Inzwischen hat sie 220 Mitglieder, darunter die "Big Four" aus der österreichischen Bundesliga - Salzburg, Rapid, Austria und Sturm Graz. Topvereine wie Real Madrid, Manchester United, FC Barcelona, Paris Saint- Germain oder Juventus Turin sind im ECA- Vorstand personell vertreten. Am 5. September stehen in Genf die nächsten Vorstandswahlen auf dem Programm. Dann muss auch ein Nachfolger von Rummenigge bestimmt werden.

17:53 Uhr: +RADSPORT+

Theuns gewann 4. Benelux- Etappe - Sagan verpasste 100. Sieg

Weltmeister Peter Sagan hat seinen 100. Sieg als Rad- Profi knapp verpasst. Der Slowake wurde am Donnerstag in Lanaken auf der vierten Etappe der Benelux- Rundfahrt im Massensprint nur Vierter. Den Tagessieg feierte der belgische Lokalmatador Edward Theuns nach 154,2 Kilometern vor dem Slowenen Marko Kump. Der Schweizer Stefan Küng verteidigte erfolgreich seine Führung im Gesamtklassement.

Der Vorarlberger Matthias Brändle, der mit dem Hauptfeld als 78. das Ziel erreichte, ist mit 14 Sekunden Rückstand auf Küng weiter Gesamtachter. Die Rundfahrt führt über sieben Etappen durch Belgien sowie die Niederlande und endet am Sonntag in Geraardsbergen.

14:19 Uhr: +OLYMPIA+

IOC beobachtet Nordkorea- Konflikt "sehr genau"

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will die wachsenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel "sehr genau beobachten". Dies gab ein Sprecher am Donnerstag weniger als 200 Tage vor den Winterspielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea bekannt. "Das IOC wird sich über die Entwicklung informiert halten", hieß es. Für die Spiele im kommenden Februar laufe jedenfalls alles nach Plan.

11:31 Uhr: +FUSSBALL+

England will Frauen- EM 2021 ausrichten

England will die Frauen- Fußball- Europameisterschaft 2021 ausrichten. Das gab der Englische Fußballverband FA am Mittwochabend bekannt. Im Laufe des Jahres sollen die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Auch Österreichs Fußball- Bund hatte nach dem Erfolg der Frauen- Auswahl beim EM- Turnier in den Niederlanden eine Bewerbung angedacht.

Die Entscheidung über den Ausrichter der EM 2021 soll Ende 2018 fallen. Bisher sind die Engländer, deren Frauen- Team bei der am Sonntag zu Ende gegangenen EM im Halbfinale gegen den späteren Europameister Niederlande ausgeschieden waren, der einzige bekannte Bewerber. Das offizielle Ausschreibungsverfahren der UEFA hat noch gar nicht begonnen.

10:51 Uhr: +FUSSBALL+

Rapp folgt Pflug als Kapfenberg- Trainer

Robert Pflug ist am Mittwoch aus familiären Gründen als Trainer des Erste- Liga- Klubs Kapfenberger SV zurückgetreten. Präsident Erwin Fuchs hat Stefan Rapp gegenüber der Austria Presse Agentur als Nachfolger bestätigt. Rapp (45), der erst im Sommer als Coach für die zweite Mannschaft der "Falken" engagiert worden war, hat sich mit den Obersteirern auf einen Vertrag bis Saisonende geeinigt. Kapfenberg belegt in der Erste Liga mit nur einem Punkt aus vier Spielen den letzten Platz. Am Dienstag verloren die Steirer gegen Blau Weiß Linz mit 0:1, Pflug fehlte dabei bereits. Am Freitag gastiert der KSV bei Austria Lustenau.

09:38 Uhr: +FUSSBALL+

Leipzig rechnet mit Keita- Wechsel im nächsten Jahr

Leipzig- Sportdirektor Ralf Rangnick rechnet mit einem Abschied von Naby Keita nach der kommenden Saison. Gegenüber der "Bild" verrät der Deutsche: "Ich gehe davon aus, dass er noch mal so eine starke Saison spielt, auch in der Champions League. Und dann wird es ganz große Klubs geben, die sich auch für ihn interessieren. Entsprechend schwer wird es dann vermutlich sein, ihn zu halten." Keitas Ausstiegsklausel soll 2018 bei 55 Millionen Euro liegen.

08:29 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl will vom Nationalteam- Sommer profitieren

Jakob Pöltl steht im Mittelpunkt - nicht nur bei den heimischen Fans, auch bei Österreichs Gruppengegnern in der WM- Vorqualifikation. Anders als bei den Toronto Raptors ist Österreichs erster NBA- Legionär in der Basketball- Nationalmannschaft mit 21 Jahren bereits ein Führungsspieler. Von den Erfahrungen mit dem ÖBV- Team will der Wiener auch in seiner zweiten NBA- Saison profitieren. "Mich freut es, dass ich ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen kann und ein bisschen mehr Druck auf mir habe", erklärte Pöltl. In den jüngsten drei Länderspielen hat der Center jeweils mehr als 20 Punkte erzielt. Am Samstag (16 Uhr) folgt in Schwechat der Heimauftritt gegen Albanien.

22:56 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Norweger holt Gold über 400 m Hürden

Ergebnisse der Leichtathletik- WM in London vom Mittwoch:

Frauen, 400 m: 1. Phyllis Francis (USA) 49,92 Sek. - 2. Salwa Eid Naser (BRN) 50,06 - 3. Allyson Felix (USA) 50,08

Kugelstoßen: 1. Gong Lijiao (CHN) 19,94 m - 2. Anita Marton (HUN) 19,49 - 3. Michelle Carter (USA) 19,14

Männer, 400 m Hürden: 1. Karsten Warholm (NOR) 48,35 Sek. - 2. Yasmani Copello (TUR) 48,49 - 3. Kerron Clement (USA) 48,52

22:33 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Van Niekerk nur über die Zeitregel im 200- m-Finale

Wayde van Niekerk steht in seinem zweiten Finale bei den Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London. Der Südafrikaner, bereits Titelträger über 400 m, zog am Mittwochabend als Dritter seines 200- m-Halbfinales in 20,28 Sekunden allerdings nur über die Zeitregel in den Endlauf ein.

Gesamtschnellster war der US- Amerikaner Isiah Young (20,12) vor Jereem Richards aus Trinidad und Tobago und Isaac Makwala aus Botswana (je 20,14). Es qualifizierte sich kein Jamaikaner für das Finale. Der jahrelang die halbe Stadionrunde beherrschende Usain Bolt hatte auf ein Antreten verzichtet.

22:28 Uhr: +FUSSBALL+

Hütter kassierte mit YB Bern 0:4- Heimpleite gegen Thun

Trainer Adi Hütter hat mit Young Boys Bern am Mittwochabend in der Schweizer Meisterschaft eine empfindliche Niederlage kassiert. Der Tabellenführer musste sich dem Kantonsrivalen FC Thun zu Hause mit 0:4 (0:3) geschlagen geben. Mittelfeldspieler Thorsten Schick kam bei den Young Boys, die kommende Woche in der Champions- League- Qualifikation auf ZSKA Moskau treffen, nicht zum Einsatz.

Serienmeister FC Basel empfängt am Donnerstag (20 Uhr) Schlusslicht Grasshoppers Zürich. ÖFB- Stürmer Marco Djuricin fehlt den Zürchern verletzungsbedingt.

22:15 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Makwala zog ins WM- Finale über 200 m ein

Nur etwas mehr als zwei Stunden nach seinem nachgeholten Vorlauf und der Qualifikation für das Halbfinale ist Sprinter Isaac Makwala aus Botswana bei der Leichtathletik- WM in London in das Finale über 200 m eingezogen. Er wurde im ersten der drei Halbfinali in 20,14 Sekunden Zweiter hinter dem US- Amerikaner Isiah Young (20,12) und stieg direkt auf.

22:11 Uhr: +BASKETBALL+

Niederlande übernehmen Führung in Österreich- Gruppe

Die Niederlande haben am Mittwochabend mit einem überraschend mühevollen 91:77 (51:53) gegen Albanien die Führung in der Österreich- Gruppe B der Vorqualifikation zur Basketball- WM 2019 übernommen. Die ÖBV- Auswahl kann damit in ihrer nächsten Begegnung den Aufstieg in die WM- Qualifikation fixieren.

Jakob Pöltl, Rasid Mahalbasic und Co. empfangen am Samstag (16 Uhr) im Multiversum Schwechat ebenfalls Albanien und sind klarer Favorit. Ein Sieg ist gleichbedeutend mit dem Weiterkommen in die nächste Runde. Das Hinspiel in Tirana hat Österreich vor einer Woche deutlich 79:51 gewonnen.

21:17 Uhr: +FUSSBALL+

USA bestraften Mexiko- Star Marquez wegen Kartell- Kontakten

Wegen mutmaßlicher Verbindungen zu einem Drogenkartell hat das US- Finanzministerium Sanktionen gegen den mexikanischen Fußball- Star Rafael Marquez verhängt. Der 38- Jährige soll als Strohmann für das Verbrechersyndikat von Raul Flores Hernandez fungiert haben, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Ministeriums.

Marquez' Vermögen in den USA werde eingefroren und US- Bürger dürfen keine Geschäfte mehr mit ihm machen. Der Verteidiger, immer noch Teilzeit- Kapitän des Nationalteams, ist einer der erfolgreichsten Fußballer in der Geschichte Mexikos. Er spielte lange für den FC Barcelona und steht derzeit bei CF Atlas in Guadalajara unter Vertrag. Den Angaben zufolge setzte das US- Finanzministerium insgesamt 22 Mexikaner und 43 Unternehmen auf die schwarze Liste.

20:40 Uhr: +TENNIS+

Lockerer Sieg für Federer im ersten Match nach Wimbledon

Der Schweizer Tennisstar Roger Federer hat im ersten Spiel seit seinem achten Wimbledon- Sieg im Juli keinerlei Probleme gehabt. Der 36- Jährige fertigte am Mittwoch beim Masters- Turnier in Montreal in der zweiten Runde den Kanadier Peter Polansky in weniger als einer Stunde 6:2:6:1 ab. In der nächsten Runde trifft Federer auf Jack Sock (USA) oder David Ferrer (ESP).

20:32 Uhr: +EISHOCKEY+

Kanadier Ramsay wird Teamchef von ÖEHV- WM- Gegner Slowakei

Der Kanadier Craig Ramsay wird neuer Nationaltrainer der Slowakei. Das teilte der Eishockeyverband des Landes am Mittwochabend auf seiner Internetseite mit. Der 66- Jährige soll dem zuletzt unter Trainer Zdeno Ciger enttäuschenden Team neue Impulse geben. Der Ex- NHL- Spieler Ramsay gewann als Trainer mit Tampa Bay 2004 den Stanley Cup 2004.

Zuletzt war er vor allem als sportlicher Berater der Montreal Canadiens tätig. Mit seinem neuen Team ist er im Mai 2018 bei der WM in Dänemark einer der Gruppengegner Österreichs. Die Slowakei war 2002 Weltmeister, seit WM- Silber 2012 läuft die Mannschaft einem internationalen Erfolg hinterher. Heuer kam man nicht über WM- Rang 14 hinaus.

20:25 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburgs EL- Gegner Constanta in rumänischer Liga nur Remis

Salzburgs Europa- League- Gegner Viitorul Constanta steht in der rumänischen Fußball- Meisterschaft nach fünf Runden immer noch mit nur einem Sieg da. Der Titelverteidiger kam am Dienstag zu Hause gegen FC Voluntari nicht über ein torloses Remis hinaus. Der Club von Trainer und Präsident Gheorghe Hagi hält bei fünf Punkten.

19:04 Uhr: +FUSSBALL+

Vertrag von Italiens Teamchef Ventura bis 2020 verlängert

Giampiero Ventura bleibt bis zur Europameisterschaft 2020 Trainer der italienischen Fußball- Nationalmannschaft. Carlo Tavecchio, der Präsident des italienischen Fußball- Verbands (FIGC), gab die Vertragsverlängerung am Mittwoch in Rom bekannt.

"Wir haben drei Ziele: uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, dort die Überraschung und unter den Favoriten der EURO 2020 zu sein", sagte Ventura laut "Gazzetta dello Sport". Der 69- Jährige trainiert die Squadra Azzurra seit Juli 2016. Er hatte nach dem EM- Viertelfinalaus den Posten von Antonio Conte übernommen.

18:56 Uhr: +HOCKEY+

ÖHB- Damen bei B- EM nach dritter Niederlage gegen den Abstieg

Das Hockey- Nationalteam der Damen hat auch das letzte Gruppenspiel bei der B- EM in Wales verloren und kämpft nun gegen Frankreich gegen den Abstieg. In der dritten Partie setzte es am Mittwoch ein 0:2 (0:1) gegen Polen. Im Duell mit den in der anderen Gruppe auf dem letzten Platz gelandeten Französinnen muss am Freitag ein Sieg her, anderenfalls steigt Österreich in die dritte Leistungsstufe ab.

18:50 Uhr: +FUSSBALL+

Watford holt Stürmer Gray um Klubrekordsumme

Der englische Premier- League- Verein Watford hat um die kolportierte Klubrekordsumme von 20,40 Millionen Euro Stürmer Andre Gray vom Ligarivalen Burnley verpflichtet. Der 26- jährige Engländer erhielt beim Arbeitgeber von ÖFB- Teamverteidiger Sebastian Prödl und Ersatztormann Daniel Bachmann einen Fünfjahresvertrag. Gray erzielte in der Vorsaison zehn Ligatore, darunter einen Hattrick.

18:40 Uhr: +RADSPORT+

Zweiter Etappensieg für Sagan bei Benelux- Rundfahrt

Weltmeister Peter Sagan hat nach der ersten auch die dritte Etappe der Benelux- Radrundfahrt gewonnen und damit seinen 99. Karrieresieg gefeiert. Der Slowake aus der Bora- Mannschaft gewann das Teilstück von Blankenberge nach Ardooie (186 km) in Belgien im Sprint einer größeren Gruppe, die einen Sturz im Feld einen Kilometer vor dem Ziel unbeschadet überstanden hatte, vor Lokalmatador Edward Theuns.

In der Gesamtwertung behielt der Schweizer Stefan Küng (BMC) seine am Vortag im Zeitfahren übernommene Spitzenposition. Sagan ist nur fünf Sekunden zurück neuer Vierter. Der Vorarlberger Matthias Brändle (Trek) verlor als Etappen- 135. in der Gesamtwertung eine Position und liegt nun an achter Stelle (+14 Sek.). Lukas Pöstlberger (Bora) aus Oberösterreich ist 25. (+28). Die Rundfahrt dauert noch bis Sonntag.

17:36 Uhr: +FUSSBALL+

Vertrag von Steffi Jones als DFB- Frauenteamchefin verlängert

Steffi Jones bleibt Trainerin des deutschen Frauenfußball- Nationalteams. Der Vertrag der 44- Jährigen werde bis zur WM 2019 in Frankreich verlängert und enthalte eine Option auf eine weitere Verlängerung bis Olympia 2020, teilte der DFB am Mittwoch mit. Jones ist seit September 2016 im Amt. Bei der EM in den Niederlanden war das deutsche Team als Titelverteidiger schon im Viertelfinale gescheitert.

15:58 Uhr: +FUSSBALL+

Proteste beim Auftakt von Hillsborough- Prozess

Mehr als 28 Jahre nach der Hillsborough- Katastrophe in Sheffield mit fast 100 Todesopfern und Hunderten Verletzten hat nun der Prozess gegen fünf Angeklagte begonnen. Sie sollen vor einem Gericht in Warrington im Nordwesten Englands verhört werden. Angehörige der Opfer demonstrierten am Mittwoch vor dem Gerichtsgebäude. "Ohne Verantwortung keine Gerechtigkeit", war auf Plakaten zu lesen.

Die angeklagten Polizeibeamten Norman Bettison, Donald Denton und Alan Foster sowie Jurist Peter Metcalf sollen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft durch Manipulationen und sonstiges Fehlverhalten die juristische Aufarbeitung der Katastrophe behindert haben. Graham Mackrell, der frühere Geschäftsführer von Sheffield Wednesday, ist wegen Missachtung geltender Sicherheitsvorschriften im Stadion angeklagt.

Beim FA- Cup- Halbfinale in Sheffield zwischen Liverpool und Nottingham Forest war am 15. April 1989 eine Massenpanik ausgebrochen. 96 Menschen starben, weil sie erdrückt oder niedergetrampelt wurden. Weitere 766 Fußballfans wurden verletzt.

15:45 Uhr: +TISCHTENNIS+

Zsolt Harczi neuer Trainer bei Linz- Froschberg- Damen

Der Ungar Zsolt Harczi ist neuer Trainer der Tischtennis- Damen von Linz- Froschberg. Wie die Champions- League- Teilnehmer am Mittwoch bekanntgaben, folgt der ehemalige Teamkollege Werner Schlagers bei Schwechat auf den "überraschend" abgetretenen Zhang Jie. Harczi betreute in der Vergangenheit bereits Ungarns Herrenauswahl sowie die CL- Damen von Budaörsi.

14:32 Uhr: +HANDBALL+

Nachwuchs- Teamspielerin Gangel wechselte nach Spanien

Carina Gangel ist vom Handball- Cupsieger MGA Fivers in die spanische Liga zum Neunten der abgelaufenen Saison, CB Elche, gewechselt. Die 18- jährige Nachwuchsteamspielerin macht damit nach bestandener Matura den nächsten Karriereschritt. "Der spanische Handball ist ganz anders, er ist schneller und körperbetonter. Ich denke, dass ich vor allem in der Deckung große Fortschritte machen kann."

11:35 Uhr: +RADSPORT+

Konrad im Vuelta- Aufgebot von Bora

Radprofi Patrick Konrad hat den Sprung in das endgültige Aufgebot seines Bora- Teams für die 72. Auflage der Vuelta a Espana (ab 19. August) geschafft. Der 25- Jährige soll Kapitän und Mitfavorit Rafal Majka (POL) vor allem in den Bergen unterstützen. Laut Teammanager Ralph Denk gibt es aber auch "die eine oder andere Etappe, an der Emanuel Buchmann oder Patrick ihre Chance bekommen werden".

09:34 Uhr: +FUSSBALL+

Daniel Royer nach Knie- Verletzung aus Spital entlassen

Legionär Daniel Royer hatte Glück im Unglück. Nachdem er beim Stadtderby zwischen seinen Red Bulls New York und dem New York City FC verletzungsbedingt ausgetauscht werden musste, durfte Royer das Spital wieder verlassen. Er erlitt lediglich eine leichte Überstreckung des rechten Knies. Somit ist der 27- Jährige für das kommende Match fraglich, wird seinem Team aber nicht länger fehlen. Das teilte der Klub auf seiner Homepage mit.

07:40 Uhr: +FUSSBALL+

Rapidler Schobesberger feierte sein Comeback!

Rapid- Kicker Philipp Schobesberger hat sein Comeback gefeiert! Bei der 1:2- Niederlage von Rapids Amateuren gegen die St. Pölten Juniors in der Regionalliga Ost lief der Langzeitverletzte bis zur 63. Minute für die Hütteldorfer auf. Schobesberger zeigte eine ordentliche Leistung, leitete sogar die 1:0- Führung für Rapid ein. Dem 23- Jährigen plagen nun schon fast ein ganzes Jahr Knieprobleme. Bei den Amateuren soll er nun wieder Spielpraxis sammeln und an die Profimannschaft herangeführt werden.