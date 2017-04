Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys - von Fußball über Boxen und Leichtathletik bishin zu Tennis:

Liverpools Mane droht lange Verletzungspause

Schlechte Nachrichten für den FC Liverpool: Der Dritte der Premier League muss möglicherweise bis Saisonende auf seinen Stürmer Sadio Mane verzichten. Der Ex- Salzburger erlitt am Wochenende beim 3:1- Sieg im Liverpooler Derby gegen Everton, in dem der 24- Jährige auch ein Tor erzielte, eine schwere Knieverletzung. Im Ligaspiel am Mittwoch gegen Bournemouth wird Mane fehlen. Laut Liverpool- Coach Jürgen Klopp ist die Schwere der Verletzung beim Senegalesen noch nicht ganz klar. Klopp sprach von einem geschwollenen Knie bei Mane und schloss nicht aus, dass für seinen Leistungsträger die Saison bereits zu Ende sein könnte.

14:40 Uhr: +GOLF+

Rückkehr von Jimenez und Brier bei Lyoness Open! Bei der 8. Auflage der Golf Lyoness Open in Atzenbrugg (8. bis 11. Juni) kommt es zu den Comebacks von Miguel Angel Jimenez und Markus Brier. Der 53- jährige Spanier schlägt nach zweimaliger Turnierpause wieder im Tullnerfeld ab. Brier (48), 2006 Sieger der "Open", spielt dank einer Einladung erstmals seit 2013 wieder auf der European Tour und bereitet sich auf die Seniors Tour 2018 vor.

Auch der chinesische Vorjahressieger Ashun Wu steht im Diamond Country Club wieder am Abschlag. Sein Profi- Debüt gibt in Atzenbrugg diesmal bekanntlich Matthias Schwab, auch Sepp Straka tritt neuerlich an. Heimischer Topstar ist Bernd Wiesberger. Der Burgenländer ist auch 2017 Turnier- Botschafter und bereitet sich in Atzenbrugg auf die folgenden US Open vor.

13:59 Uhr: +BOXEN+

Voraberger verteidigt WM- Titel in der Schweiz! Österreichs Boxweltmeisterin Eva Voraberger wird ihre Superfliegengewichtstitel (IBO, WIBF, GBU) am 24. Juni in Bern in der Schweiz und damit erstmals im Ausland verteidigen. Die Steirerin kämpft dort gegen die aus Japan stammende und in der Schweiz lebende Aniya Seki. Voraberger hatte vergangenen Oktober den vakanten Titel in Wien mit einem Punktesieg gegen Eileen Olszewski (USA) erobert.

13:41 Uhr: +NORDISCHE KOMBINATION+

Legende Manninen will bei Olympia starten!

Hannu Manninen Foto: GEPA

Die finnische Legende in der Nordischen Kombination, Hannu Manninen, wird seine Karriere auch in der kommenden Olympiasaison fortsetzen. Dies hat der vierfache Gesamt- Weltcupsieger, der am 17. April schon 39 Jahre alt wird, am Dienstag bekannt gegeben. Der insgesamt 48- fache Weltcupsieger und Team- Olympiasieger 2002 hatte anlässlich seiner Heim- WM in Lahti nach sechs Jahren sein Comeback gegeben. "Die Vorbereitungszeit auf die WM in Lahti war ziemlich kurz und in Relation dazu waren die Resultate recht erfolgreich", wurde Manninen auf der FIS- Website zitiert. Er war in Lahti von der Großschanze im Einzel 24. und mit dem Team sogar Fünfter geworden. "Das hat mich hungrig nach mehr gemacht", meinte Manninen, der mittlerweile ein vollzeitbeschäftigter Pilot ist.

13:04 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Teamtorhüterin Zinsberger verlängert beim FC Bayern

Foto: GEPA

Österreichs Nationaltorhüterin Manuela Zinsberger hat beim FC Bayern München um ein Jahr bis 30. Juni 2018 verlängert. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Beim deutschen Meister spielen mit Carina Wenninger und ÖFB- Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck zwei weitere Österreicherinnen. Die Bayern sind Ende März im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden.

11:13 Uhr: +BIATHLON+

Daniel und Gottlieb Taschler sowie Arzt Ferrari verurteilt! Wegen Verstößen gegen das Doping- Gesetz sind in Bozen der Südtiroler Biathlet Daniel Taschler, dessen Vater und Funktionär Gottlieb sowie der Arzt Michele Ferrari verurteilt worden. Alle drei fassten unter anderem bedingte Haftstrafen aus, die zur Bewährung ausgesetzt wurden, berichtete die Tageszeitung "Dolomiten". Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht hat es als erwiesen angesehen, dass sich Daniel Taschler von Sommer 2010 bis Jänner 2011 unter Ferraris Anleitung wiederholt gedopt habe, so die "Dolomiten". Dies hätten die Ermittlungen der Carabinieri- Sondereinheit NAS Trient zutage gefördert. Laut Anklage habe Daniel Taschler am 14. Jänner 2011 dann auch sein bestes Ergebnis (5. Platz) in einem Rennen erzielt. Zentrum der Anklage sei eine Abhörung im Wohnwagen von Sportarzt Ferrari am 17. Oktober 2010 gewesen, in der es um die Ausführung des Dopings gegangen sei.

09:40 Uhr: +BASKETBALL+

College- Meisterschaft geht an Uni aus North Carolina!

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Die Basketballer der Universität North Carolina haben sich zum sechsten Mal den Titel des College- Meisters in den USA gesichert. Die "Tar Heels" siegten am Montag (Ortszeit) im Finale 71:65 gegen das Team von Gonzaga. Es war bereits der dritte Titel unter der Regie von Trainer Roy Williams. Das hart umkämpfte Endspiel in Glendale im US- Bundesstaat Arizona war gekennzeichnet von vielen Freiwürfen und schwachen Wurfquoten auf beiden Seiten. North Carolina hatte zuvor 1957, 1982, 1993, 2005 und 2009 den NCAA- Titel geholt, 1982 gehörte Superstar Michael Jordan zum Siegerteam.

09:16 Uhr: +EISHOCKEY+

Länderspiele gegen Schweden als Test für WM- Auftakt! Österreichs Eishockey- Nationalteam steht vor dem Höhepunkt in der Vorbereitung auf die B- WM (22. bis 28. April in Kiew). Die ÖEHV- Auswahl bestreitet am Mittwoch (20.20 Uhr) in Linz und am Donnerstag (17.50) in Wien zwei Testspiele gegen Schweden.

08:38 Uhr: +EISHOCKEY+

Florida kassierte mit Vanek fünfte Niederlage in Folge

Foto: AP

Thomas Vanek und die Florida Panthers haben in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Die Panthers mussten sich in Sunrise den Montreal Canadiens mit 1:4 geschlagen geben. Rekord- Champion Montreal sicherte sich damit Platz eins in der Atlantic Division und trifft in der ersten Runde des Play- offs (ab 12. April) höchstwahrscheinlich auf die New York Rangers mit dem Kärntner Michael Grabner.

NHL- Ergebnisse von Montag:

Florida Panthers (mit Vanek) - Montreal Canadiens 1:4

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 5:4 n.P.

Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 2:4.

22:21 Uhr: +EISHOCKEY+

NHL macht für Olympia 2018 keine Pause

Foto: AP

Die Spieler der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL können nicht an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang teilnehmen. Die beste Liga der Welt gab am Montag bekannt, dass die Meisterschaft 2017/18 während der Spiele im Februar 2018 nicht unterbrochen wird, und erklärte die Angelegenheit für "offiziell geschlossen". Die NHL hatte seit 1998 stets eine Pause eingelegt, damit die besten Spieler der Welt an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Für Österreich hat das keine Auswirkungen, weil das Nationalteam die Qualifikation für Pyeongchang verpasst hat.

20:17 Uhr: +FUSSBALL+

Mönchengladbach vermeldet Rekordgewinn

Foto: AP

Borussia Mönchengladbach hat das Geschäftsjahr 2016 mit Rekordzahlen abgeschlossen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn vermeldete der deutsche Bundesligist auf der Jahreshauptversammlung Bestmarken. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz von 161 auf 196,869 Millionen Euro an. Einen ähnlich positiven Trend gab es beim Gewinn, der nach Steuern 26,798 Millionen (2015: 21 Millionen) betrug.

Wie schon 2015 profitierte der momentane Bundesliga- Zehnte von der Teilnahme an der Champions League. Zuwächse bei den TV- Erträgen (64 Millionen Euro) und bei den Transfererlösen (40 Millionen) trugen zum Rekordergebnis bei. Die Gesamtkosten für den Profikader in Höhe von rund 60 Millionen Euro konnten somit problemlos aufgefangen werden.

19:05 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Verbandschef aus Guatemala lebenslang gesperrt! Der im FIFA- Korruptionsskandal angeklagte frühere Präsident des guatemaltekischen Fußballverbands, Brayan Jimenez, ist auf Lebenszeit gesperrt worden. Das gab die Ethikkommission des Weltverbandes am Montag bekannt. Jimenez habe gegen sechs Punkte des FIFA- Codes verstoßen, hieß es im Detail. Eine Verurteilung durch die US- Justiz steht dem ehemaligen Spitzenfunktionär noch bevor.

18:15 Uhr: +RADSPORT+

Preidler- Teamkollege Matthews gewann erste Baskenland- Etappe! Michael Matthews hat die erste Etappe der Baskenland- Radrundfahrt gewonnen. Der Australier, beim Team Sunweb Kollege des Steirers Georg Preidler, verwies am Montag seinen Landsmann Jay McCarthy nach 153 Kilometern im Massensprint in Sarriguren auf Rang zwei. Gregor Mühlberger belegte den zehnten Platz, sein Bora- Teamkollege Patrick Konrad kam auf Rang 15. Preidler wurde als 112. gewertet. Im Mittelpunkt der Rundfahrt durch die nordspanische Provinz steht das Duell des zweimaligen Tour- de- France- Gewinners Alberto Contador mit Alejandro Valverde. Ab Dienstag wird der Kurs bergiger, was den beiden spanischen Topfavoriten entgegen kommt. Am Samstag geht die 57. Baskenland- Rundfahrt zu Ende.

18:02 Uhr: +SKI ALPIN+

Huber erstmals Freeride- Weltmeisterin! Die Vorarlbergerin Lorraine Huber hat sich am Montag in Verbier erstmals zur Ski- Freeride- Weltmeisterin gekürt. Beim Finale, dem Xtreme Verbier, genügte der Lecherin der dritte Rang zum Gesamtsieg. Die zweifache Weltmeisterin Eva Walkner sicherte sich erstmals den Sieg in Verbier und sah damit ihr Saisonziel erfüllt. In der Ski- Gesamtwertung wurde die Extrem- Skiläuferin aus Salzburg Zweite.

17:41 Uhr: +FUSSBALL+

Junuzovic vor Duell mit Schalke rechtzeitig gesund

Werder Bremen kann im Bundesliga- Heimspiel gegen Schalke am Dienstagabend (20 Uhr) doch auf Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic bauen. Der zuletzt grippekranke Österreicher meldete sich am Montag nach dem Training bereit für einen Einsatz gegen Schalke. "Alles in Ordnung, ich kann spielen", sagte Junuzovic nach der Einheit mit Blick auf die Partie. Verzichten müssen die Norddeutschen dagegen auf Lamine Sane, Robert Bauer, Serge Gnabry und Clemens Fritz.

Foto: APA/dpa/Carmen Jaspersen

Werder hat aus den jüngsten sechs Partien 16 Punkte geholt und peilt gegen die nur zwei Punkte besseren "Königsblauen" den dritten Liga- Sieg in Serie an, mit dem man den Klub der ÖFB- Teamspieler Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller überholen würde. "Wir werden mit genau der Überzeugung und mit dem Spirit ins Spiel gehen, der uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat", kündigte Nouri an. Schalke ist aber ein Angstgegner der Bremer, die seit acht Heimspielen (drei Remis, fünf Niederlagen) gegen die "Knappen" sieglos sind. Den bisher letzten Dreier vor eigenem Publikum gab es gegen Schalke vor neun Jahren.

15:55 Uhr: +RADSPORT+

Österreich- Rundfahrt endet in Wels! Die Österreich- Radrundfahrt endet bei der heurigen Auflage erstmals in Wels. Die Schlussetappe am 8. Juli führt über rund 200 Kilometer von St. Johann im Pongau durch das oberösterreichische Seengebiet nach Wels. Gestartet wird die 69. Auflage am 2. Juli in Graz. Das Kitzbüheler Horn als Bergankunft, sowie Wien, Pöggstall, Wieselburg und das bayrische Freilassing sind als Etappenorte im Programm. Der gesamte Streckenverlauf wird Ende April bekannt gegeben.

13:45 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

IAAF wurde Opfer von Cyberangriff! Der Leichtathletik- Weltverband (IAAF) ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dabei seien möglicherweise Aufzeichnungen über Medizinische Ausnahmegenehmigungen (TUE) von Leichtathleten entwendet worden, gab die IAAF am Montag bekannt. Laut IAAF ist unklar, ob die Daten überhaupt gestohlen wurden, dennoch wurden alle Athleten, die seit 2012 um Ausnahmebewilligung angesucht haben, informiert. Verantwortlich für die Attacke macht die IAAF die Hackergruppe Fancy Bears. Auf die Spur gekommen sei man dem am 21. Februar durchgeführten Angriff dank einer Überprüfung durch eine Cybersicherheitsfirma, die seit Jänner die IT- Sicherheit der IAAF- Systeme unter die Lupe nehme, so der in Monaco ansässige Verband.

13:47 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Neuer Trainer für Schwaiger/Schützenhöfer!

Foto: APA/HANS PUNZ

Der österreichische Volleyball- Verband hat für das Beach- Duo Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer den Spanier Daniel Wood als neuen Trainer verpflichtet. Der 43- Jährige arbeitete zuvor unter anderem mit seinen Landsfrauen Elsa Baquerizo/Liliana Fernandez und den Deutschen Jonathan Erdmann und Kay Matysik zusammen. Ihr nächstes Turnier spielen Schwaiger/Schützenhöfer in zwei Wochen in China.

11:44 Uhr: +FUSSBALL+

250 Mio. aus China für die deutsche Bundesliga! Ein Vertrag mit dem chinesischen Unternehmen Suning soll der deutschen Bundesliga nach einem Bericht des Fachmagazins "Kicker" 250 Millionen Euro bringen. Der Kontrakt werde demnach im Mai unterschrieben. Die Firma soll strategischer Partner und Medienpartner für die 36 deutschen Profi- Klubs der ersten beiden Spielklassen werden, die auch zunehmend auf den chinesischen Markt drängen. Suning ist bereits Partner der englischen Premier League und der spanischen La Liga und seit dem vergangenen Jahr Hauptaktionär von Inter Mailand. Kürzlich eröffnete der FC Bayern München eine Dependance in Shanghai und der VfL Wolfsburg ein Büro in Peking.

11:22 Uhr: +TENNIS+

Miami- Sieger machen Sprünge in Weltrangliste! Die Miami- Sieger haben in der Tennis- Weltrangliste Sprünge nach vorne gemacht. Roger Federer rückte von sechs auf vier vor, die Britin Johanna Konta machte vier Plätze gut und ist nun Siebente. Der Österreicher Dominic Thiem hat einen Platz verloren und ist nun punktgleich mit dem Kroaten Marin Cilic Neunter.

HERREN:

1. (1) Andy Murray (GBR) 11.960 Punkte

2. (2) Novak Djokovic (SRB) 7915

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5785

4. (6) Roger Federer (SUI) 5305

5. (7) Rafael Nadal (ESP) 4735

6. (5) Miloas Raonic (CAN) 4345

7. (4) Kei Nishikori (JPN) 4310

8. (9) Marin Cilic (CRO) 3385

9. (8) Dominic Thiem (AUT) 3385

10. (10) Jo- Wilfried Tsonga (FRA) 3265

DAMEN:

1. (1) Angelique Kerber(GER) 7340

2. (2) Serena Williams (USA) 7010

3. (3) Karolina Pliskova (CZE) 6020

4. (4) Dominika Cibulkova (SVK) 5245

5. (5) Simona Halep (ROU) 5022

6. (6) Garbine Muguruza (ESP) 4790

7. (11) Johanna Konta (GBR) 4330

8. (8) Agnieszka Radwanska (POL) 4290

9. (7) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4025

10. (12) Venus Williams (USA) 3865

10:51 Uhr: +OLYMPIA+

Nordkorea darf an Winterspielen 2018 teilnehmen! Das Vereinigungsministerium in Seoul hat am Montag mitgeteilt, dass Nordkorea die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen von 9. bis 25. Februar 2018 in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang erlaubt werde. Da der Korea- Krieg 1953 nur mit einem Waffenstillstand und keinem Friedensvertrag zu Ende gegangen ist, benötigen nordkoreanische Sportler eine offizielle Einreiseerlaubnis für Südkorea.

09:43 Uhr: +SPRINGREITEN+

USA feiert Heimsieg durch Ward! Der US- Amerikaner McLain Ward hat am Sonntag (Ortszeit) in Omaha erstmals das mit 750.000 Euro dotierte Weltcup- Finale der Springreiter gewonnen. Mit Azur dominierte der 41- Jährige aus Brewster im Bundesstaat New York das Heimspiel und blieb auch in den zwei Runden am Sonntag fehlerfrei. Bei der Siegerehrung erhielt Ward dann seinen Preis aus den Händen von Deutschlands Tennis- Legende Steffi Graf.

09:22 Uhr: +EISHOCKEY+

Flyers und Raffl nach Niederlage gegen Rangers aus Play- off- Rennen!

Foto: AP

Die New York Rangers haben mit ihrem ersten Heimerfolg nach acht Niederlagen für das endgültige Ausscheiden der Philadelphia Flyers im Rennen um die Play- off- Plätze gesorgt. Die Rangers gewannen am Sonntag in der National Hockey League mit 4:3 und feierten den ersten Sieg im Madison Square Garden seit 19. Februar. Bei den Rangers setzte Stürmer Michael Grabner seine Torflaute fort, der Kärntner hat seit neun Spielen nicht mehr getroffen. Sein langzeitverletzter Landsmann Michael Raffl stand bei Philadelphia nicht im Kader.

Der lang ersehnte Heimsieg sorgte für die vorzeitig fixe Play- off- Teilnahme der Rangers und das Aus der ohnehin nur noch mit theoretischen Chancen versehen gewesenen Flyers. Sie verpassen das Play- off zum dritten Mal in den vergangenen fünf Saisonen. Mit Thomas Vanek in den Reihen der Florida Panthers ist der dritte österreichische NHL- Legionär auch nicht im Play- off dabei.

NHL- Ergebnisse: New York Rangers - Philadelphia Flyers 4:3, St. Louis Blues - Nashville Predators 4:1, Minnesota Wild - Colorado Avalanche 5:2, Vancouver Canucks - San Jose Sharks 1:3, Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 3:2, Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 6:3, Buffalo Sabres - New York Islanders 2:4, Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 2:3, Calgary Flames - Anaheim Ducks 3:4, Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 1:2.

08:55 Uhr: +BASKETBALL+

Starke Leistung von Jakob Pöltl! Unser NBA- Rookie hat in der Nacht auf Montag (MESZ) zum dritten Mal in seiner jungen NBA- Karriere zweistellig gescort. Der 21- jährige Wiener verzeichnete beim 113:105 der Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers neuerlich zwölf Punkte. Erfolgreichster Werfer der Kanadier war Serge Ibaka mit 24 Zählern. Pöltl, der 19:57 Minuten Spielzeit erhalten hatte, verwertete fünf seiner sechs Versuche aus dem Feld und zwei von vier Freiwürfen. Außerdem bilanzierte der Rookie- Center mit fünf Rebounds, drei davon in der Offensive, und je zwei Steals sowie blocked shots bei einem Turnover und fünf Fouls. "Wir haben die Pflicht gegen die 76ers erfüllt", postete der erste Österreicher in der NBA kurz und bündig auf Facebook.

Die Kanadier verbesserten im vorletzten Heimspiel im Grunddurchgang mit dem achten Sieg in den vergangenen neun Partien ihre Bilanz auf 47:30. Sie behaupteten damit auch Platz drei in der Eastern Conference. Nach derzeitigem Stand der Dinge wären die Atlanta Hawks der Gegner in der ersten Play- off- Runde.

NBA- Ergebnisse: Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 113:105, New York Knicks - Boston Celtics 94:110, Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 101:113, Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 108:103, Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 105:109, San Antonio Spurs - Utah Jazz 109:103, New Orleans Pelicans - Chicago Bulls 110:117, Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 91:82, Miami Heat - Denver Nuggets 113:116, Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 135:130 n.2V., Golden State Warriors - Washington Wizards 139:115, Phoenix Suns - Houston Rockets 116:123

08:03 Uhr: +TISCHTENNIS+

Fegerl mit Düsseldorf als Nr. 1 ins Liga- Semifinale! Österreichs Tischtennis- Ass Stefan Fegerl hat in seiner ersten Saison in Düsseldorf mit der Borussia die Hauptrunde der deutschen Bundesliga klar auf Rang eins beendet. Am Sonntag steuerte er im Spitzenduell daheim mit Fulda mit einem 3:0- Sieg gegen den Dänen Jonathan Groth den Punkt zum 3:0 bei. Für Daniel Habesohn ist die Liga- Saison indes zu Ende, der Wiener wurde mit Post SV Mühlhausen Siebenter. Düsseldorf trifft in einer "best of three"- Semifinalserie ab kommendem Sonntag auf den viertplatzierten FC Saarbrücken. Im zweiten Vorschlussrunden- Duell trifft Ochsenhausen auf TTC Fulda.

