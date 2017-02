Liverpools Firmino verliert "Deckel" nach Sauftour

Dumm gelaufen: Weil er mit seinem Auto am 24. Dezember unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen ist, darf Liverpool- Offensivspieler Roberto Firmino für ein Jahr überhaupt nicht mehr hinter dem Steuer eines Wagens sitzen! Das entschied ein Gericht in Liverpool am Mittwoch, zusätzlich verhängte es eine Geldstrafe in der Höhe von 20.000 Pfund (23.227,46 Euro) gegen den Fußballer.