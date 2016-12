Liverpool vergeigt 2- Tore- Vorsprung und verliert

Liverpool hat am Sonntag in der englischen Fußball- Premier- League einen Zwei- Tore- Vorsprung verspielt. Die "Reds" verloren in Bournemouth 3:4 und mussten einen herben Rückschlag im Titelkampf hinnehmen. Nathan Ake erzielte in der 94. Minute den Siegestreffer des Außenseiters. Zuvor hatten Callum Wilson (56./Elfmeter), Ryan Fraser (76.) und Steve Cook (78.) für die Gastgeber getroffen.