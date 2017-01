Liverpool blamiert sich gegen den Tabellenletzten

Liverpool hat im Kampf um die englische Meisterschaft einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die "Reds" verloren am Samstag gegen das bisherige Tabellenschlusslicht Swansea 2:3 und bezogen damit die erste Heimniederlage in der Premier League seit über einem Jahr. Zuletzt hatten sie an der Anfield Road am 17. Jänner 2016 gegen den Erzrivalen Manchester United verloren.