LIVE: Wird Altach das nächste Salzburger Opfer?

Nach dem 5:1- Heimsieg gegen die Admira vergangene Woche wollen die Salzburger "Bullen" auch in Altach an die gezeigte Leistung anknüpfen. Die Vorarlberger wollen, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, Selbstvertrauen für das Europa- League- Playoff gegen Maccabi Tel Aviv tanken. Unten können Sie die Partie im krone.at- Liveticker verfolgen.