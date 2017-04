LIVE: Wer schnappt sich in China die Pole?

Die Formel 1 macht Station in China: Motorsport- Fans können sich auf das nächste Duell zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton freuen. Nach dem Auftaktsieg des Ferrari- Stars in Australien (oben im Video) will der Mercedes- Pilot im zweiten Saisonrennen am Sonntag in Shanghai zurückschlagen. Am Samstag geht das Qualifying über die Bühne. Im sportkrone.at- Ticker können sie es hautnah mitverfolgen: