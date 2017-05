LIVE: Vettel vs. Hamilton - Spannung an der Spitze

Hochspannung in der Formel- 1-Weltmeisterschaft! In der WM- Wertung führt Ferrari- Star Sebastian Vettel derzeit 13 Punkte vor Mercedes- Ass Lewis Hamilton. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom GP von Russland! Wer setzt sich heute in Spanien durch? Hier im sportkrone.at- Liveticker können Sie das Rennen hautnah mitverfolgen: