LIVE: Thiem trifft in Indian Wells auf Zverev

Es ist wieder so weit: Österreichs Tennis- Superstar Dominic Thiem hat heute beim Masters- 1000- Turnier von Indian Wells seinen zweiten Auftritt. Nach dem souveränen 6:2, 6:4 gegen den Franzosen Jeremy Chardy geht es in der dritten Runde des mit 7,9 Millionen Dollar dotierten Hartplatz- Events gegen den Deutschen Mischa Zverev weiter. Das bisher einzige Duell mit dem 29- jährigen Deutschen verlor der Lichtenwörther Thiem 2015 in Stuttgart auf Rasen mit 6:7, 2:6.