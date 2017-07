LIVE: Thiem muss in Wimbledon gegen Pospisil ran!

Z wischenstand bei Dominic Thiem gegen Vasek Pospisil - 1:1

18:26 Uhr: Toller Ballwechsel, den Thiem nach idealem Stopp trotz eines starken Cross- Konters des Kanadiers gewinnt - 40:15! Und dann legt Thiem gleich zum Punktgewinn nach - 1:1!

18:23 Uhr: 15:0, gefolgt von einem Doppelfehler und dann ein guter Angriff mit tollem Lob - 30:15!

18:20 Uhr: Okay, das ist vielleicht übertrieben gewesen - Pospisil holt das erste Game nach 0:15- und 15:30- Rückstand!

18:19 Uhr: Ein gutes Omen? Der allererste Punkt geht an Thiem ;- )

18:17 Uhr: Es geht los, Pospisil beginnt die Partie als Aufschläger!

18:11 Uhr: So, die beiden - natürlich komplett weiß gewandeten - Herren sind bereits am Platz und spielen sich ein!

18:10 Uhr: Gegen Pospisil hat Thiem erst einmal gespielt - und dabei gewonnen! Am 27. April 2015 setzte sich der Niederösterreicher beim ATP- Turnier von München in Runde 1 mit 5:7, 6:4 und 7:6 durch. Im Gegensatz zum damaligen Sand- Untergrund wird heute in Wimbledon aber natürlich auf Rasen gespielt.

18:01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Erstrunden- Spiel von Dominic Thiem gegen Vasek Pospisil, hier im Rahmen des Rasen- Grand- Slams von Wimbledon!